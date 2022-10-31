شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يخطط لفرض 20 دولار شهريا لاحتفاظ المستخدمين بعلامة التوثيق الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط تويتر لبدء فرض ما يقرب من 20 دولارًا شهريًا للمستخدمين للاحتفاظ بعلامات التوثيق الزرقاء كجزء من خدمة متميزة سيتم طرحها تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك.

وقال ماسك، الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى لمنصة التواصل الاجتماعى، يوم الجمعة الماضية، على تويتر: "يتم تجديد عملية التحقق بأكملها فى الوقت الحالى"، وفقا لموقع نيويورك بوست.



ايلون ماسك وتويتر

تخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختيارى المميز البالغ 4.99 دولارات شهريًا والذى يسمى Twitter Blue إلى 19.99 دولارًا فى الشهر، ومع ذلك، فإن هذا السعر قابل للتغيير، نقلاً عن مراسلات داخلية وأشخاص مطلعين على الأمر، وسيضيف تويتر المزيد من الميزات، بما فى ذلك التحقق، لجعل اشتراكه يتناسب مع ارتفاع التكلفة.

يخطط الملياردير لجعل المستخدمين المعتمدين يستخدمون النقود للحفاظ على وضعهم، ولدى المستخدمين الحاليين المعتمدين 90 يومًا للاشتراك فى Twitter Blue الجديد بعد إطلاقه، وإلا سيفقدون علامات الاختيار الخاصة بهم، وفقًا لموقع The Verge.

تم إطلاق Twitter Blue الحالى منذ حوالى عام ويوفر للمشتركين طريقة لعرض مقالات خالية من الإعلانات من بعض الناشرين بالإضافة إلى إعدادات التخصيص الإضافية.