شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يدلى بشهادته بقضية مكافحة الاحتكار التى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستدعو لجنة التجارة الفيدرالية الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، للإدلاء بشهادته في قضيتها القادمة ضد الشركة، ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو في محاولة لمنعها من الشراء داخل Unlimited ، مبتكر تطبيق VR Workout الشهير Supernatural.

وذكرت رويترز أن الوكالة أدرجت 18 شاهدا، بما في ذلك زوكربيرج وميتا أندرو بوسورث، في وثيقة قضائية تم رفعها إلى محكمة المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا يوم الجمعة، وبالإضافة إلى الإجابة على أسئلة حول الاستحواذ المحتمل، تخطط FTC لطرح زوكربيرج حول استراتيجية Meta's VR وكيف تعتزم الشركة دعم مطوري الطرف الثالث ، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.

وفي يوليو، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الشركة وزوكربيرج بمحاولة "الاستحواذ بشكل غير قانوني" على شركة إين، وقال جون نيومان، نائب مدير مكتب المنافسة التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في ذلك الوقت: "بدلاً من التنافس على المزايا، تحاول Meta أن تشق طريقها إلى القمة".

ورفضت ميتا الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية، مدعية أنها تستند إلى "المثالية والمضاربة، وليس الأدلة"، وقد تكون هذه القضية نكسة مكلفة أخرى لشركة تكافح من أجل إقناع الجمهور وول ستريت برؤيتها للمستقبل.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت Meta في تقرير أرباحها الأخير أن قسم Reality Labs VR و AR يخسر أموالًا أكثر من أي وقت مضى، وفي الربع الثالث من عام 2022، خسرت الوحدة 3.7 مليار دولار، وهذا هو الاتجاه الذي قاله ديفيد وينر، المدير المالي المنتهية ولايته للشركة، للمستثمرين أنهم سيستمرون حتى عام 2023.