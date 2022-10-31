شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف يمكنك إلغاء إرسال رسالة وتحريرها باستخدام iPadOS 16؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل مؤخرًا تحديث iPadOS 16 الذي طال انتظاره، حيث يوفر أحدث إصدار من نظام التشغيل العديد من الميزات المفيدة ، وتتمثل إحدى هذه الميزات في القدرة على إلغاء إرسال الرسائل وتحريرها.

وباستخدام تحديث iPadOS 16 ، يمكنك إلغاء إرسال الرسائل وتحريرها في تطبيق الرسائل، وباستخدام هذه الميزة ، يمكنك بسهولة إصلاح خطأ إملائي أو التراجع عن رسالة أرسلتها بطريق الخطأ إلى الشخص الخطأ، ويرى المستلم أنك قمت بإلغاء إرسال رسالة وسجل التحرير الخاص بك.

من المهم ملاحظة أنه يمكنك إلغاء إرسال رسالة مرسلة مؤخرًا لمدة تصل إلى دقيقتين بعد إرسالها، وإليك كيف يمكنك إلغاء إرسال رسالة:

1. المس مع الاستمرار فقاعة الرسالة ، ثم انقر فوق تراجع عن الإرسال.



كيفية تحرير رسالة مرسلة 2. تظهر ملاحظة تؤكد أنك لم ترسل الرسالة في كل من نصوص المحادثة: نصوصك ونص المستلم.كيفية تحرير رسالة مرسلة يمكنك أيضًا تحرير رسالة مرسلة باستخدام iPadOS 16، يمكنك تحرير رسالة مرسلة مؤخرًا حتى خمس مرات في غضون 15 دقيقة من إرسالها.

1. اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتعديل الرسالة المرسلة.

2. في الرسائل ، حدد محادثة بالرسالة التي تريد تحريرها.

3. المس فقاعة الرسالة مع الاستمرار ، ثم انقر فوق "تحرير" ، ثم قم بإجراء أي تغييرات ، ثم انقر فوق الزر "قبول التغييرات" لإعادة الإرسال مع التعديلات أو الزر "إلغاء" للعودة.