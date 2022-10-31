شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مهمة Psyche للكشف عن كويكب معدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم منح مركبة الفضاء Psyche التابعة لوكالة ناسا، المقرر أن تزور كويكبًا معدنيًا غامضًا، موعدًا جديدًا لإطلاقها بعد تأجيل إطلاقها الذي كان محددًا في الأصل في أغسطس 2022 ولكن سيتم إطلاقه الآن في أكتوبر 2023 بدلاً من ذلك.

ومن خلال الإطلاق في هذا الوقت، يمكن للمركبة الفضائية اتباع ملف تعريف رحلة مشابه للمخطط السابق.

ستقوم المركبة الفضائية بتحليق بالقرب من المريخ لمساعدة الجاذبية في عام 2026 ومن المقرر أن تصل إلى الكويكب سايكي في أغسطس 2029 حسبما نقلت Engadget.

ستقوم المركبة الفضائية بالتحقيق في الكويكب، المسمى أيضًا Psyche ، والذي يُعتقد أنه مصنوع بالكامل تقريبًا من المعدن، يمكن أن تساعد دراسة الكويكب الباحثين في التعرف على كيفية تشكل الكواكب، لأن الكويكب ربما كان في المراحل الأولى من تحوله إلى نواة كوكبية.

بعد تاريخ الإطلاق الفائت لمهمة Psyche ، أجرت وكالة ناسا ومختبر الدفع النفاث التابع لها (JPL) مراجعة داخلية خاصة بها حول ما إذا كان يمكن إطلاق المهمة في عام 2023، ونظرت مراجعة مستقلة أخرى في المشكلات الفنية التي حدثت وكيف تم الإشراف على المهمة .

لم ينتج هذا الاستعراض المستقل بعد تقريره النهائي، ولكن من المتوقع قريبًا وسيتم نشره علنًا.