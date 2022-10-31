شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير إعدادات AirDrop على جهاز آيفون أو iPad والان مع تفاصيل الخبر
كيفية تغيير إعدادات AirDrop تطبيق الإعدادات
تعد الطريقة النموذجية لتغيير إعدادات AirDrop الخاصة بجهاز iPhone أو iPad هي الانتقال من خلال تطبيق الإعدادات.
افتح تطبيق الإعدادات وقم بالتمرير لأسفل للضغط فوق عام، ثم اضغط فوق AirDrop.
ستتمكن بعد ذلك من اختيار من يمكنه إرسال ملفات AirDrop إليك: الجميع، جهات الاتصال فقط، أو لا أحد.
إذا اخترت جهات الاتصال فقط، فإن الأجهزة المسجلة في قائمة جهات اتصال iPhone أو iPad هي فقط التي يمكنها استخدام AirDrop.
وإذا اخترت جهات الاتصال فقط، فلن يظهر جهازك أبدًا عندما يحاول الغرباء نقل ملفات AirDrop.
مركز التحكم
يمكنك أيضًا العثور على إعدادات AirDrop الخاصة بك في مركز التحكم، القائمة التي تظهر عند التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى لجهاز iPhone أو iPad.
افتح مركز التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار فوق المربع الموجود في الجزء العلوي الأيسر الذي يحتوي على أيقونات Wi-Fi و Bluetooth.
عندما تتوسع القائمة، اضغط فوق AirDrop واختر ما إذا كنت تريد أن يكون AirDrop مفتوحًا للجميع، أو جهات الاتصال فقط، أو لا أحد.