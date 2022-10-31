شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التسلسل الزمنى لاستيلاء إيلون ماسك على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ إيلون ماسك أخيرا على شركة تويتر وأتم صفقته مؤخرا وسط حالة من الجدل، وبعد قضايا استمرت في المحاكم لم يكن الأمر بسيطا أبدا، واحتاج الكثير من الوقت حتى يصل لهذه النتيجة، وهنا نرصد التسلسل الزمنى لهذه الصفقة من بداية اقتراحها كفكرة حتى انتهاءها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

2 أبريل: أعلن ماسك أنه يمتلك 9.2% من الشركة، مما جعله أكبر مساهم منفرد فيها.

14 أبريل: عرض ماسك على تويتر الحصول على ملكية خاصة عند 54.20 دولارًا للسهم، مما قيم الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

25 أبريل: وافق تويتر على عرض ماسك

29 أبريل: باع ماسك 8 مليارات دولار من أسهم تسلا لتمويل الصفقة

13 مايو: قال ماسك إن صفقة تويتر معلقة في انتظار مراجعة حسابات الروبوتات

26 مايو: رفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك بسبب التلاعب في الأسهم أثناء الاستحواذ

8 يوليو: قال ماسك إنه تراجع عن الصفقة.

يقاضيه تويتر، في محاولة لإجباره على صفقته

4 أكتوبر: اقترح ماسك مجددًا المضي قدمًا في الصفقة بالسعر الأصلي

17 أكتوبر: موعد المحاكمة المقترح في ولاية ديلاوير

26 أكتوبر: زار ماسك Twitter HQ بحوض، وقام بتحديث سيرته الذاتية على الموقع إلى "Chief Twit" وحدد موقعه على Twitter HQ