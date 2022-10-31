شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التسلسل الزمنى لاستيلاء إيلون ماسك على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
2 أبريل: أعلن ماسك أنه يمتلك 9.2% من الشركة، مما جعله أكبر مساهم منفرد فيها.
14 أبريل: عرض ماسك على تويتر الحصول على ملكية خاصة عند 54.20 دولارًا للسهم، مما قيم الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.
25 أبريل: وافق تويتر على عرض ماسك
29 أبريل: باع ماسك 8 مليارات دولار من أسهم تسلا لتمويل الصفقة
13 مايو: قال ماسك إن صفقة تويتر معلقة في انتظار مراجعة حسابات الروبوتات
26 مايو: رفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك بسبب التلاعب في الأسهم أثناء الاستحواذ
8 يوليو: قال ماسك إنه تراجع عن الصفقة.
يقاضيه تويتر، في محاولة لإجباره على صفقته
4 أكتوبر: اقترح ماسك مجددًا المضي قدمًا في الصفقة بالسعر الأصلي
17 أكتوبر: موعد المحاكمة المقترح في ولاية ديلاوير
26 أكتوبر: زار ماسك Twitter HQ بحوض، وقام بتحديث سيرته الذاتية على الموقع إلى "Chief Twit" وحدد موقعه على Twitter HQ