شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرع حذاء فى العالم.. تطوير ذكاء اصطناعى يزيد من سرعة المشى لـ7 أميال فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهندسو الروبوتات عن أسرع أحذية في العالم، أحذية مصممة بثماني عجلات تزيد من سرعات المشي بنسبة 250٪، ويُطلق عليهم اسم Moonwalkers، ويتم ربط حذائك ودفعك للأمام باستخدام محركات كهربائية صغيرة تعمل على تشغيل عجلات الوزن، مما يحاكي عجلات التزلج على الجليد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد الأحذية هي من أفكار فريق من مهندسي الروبوتات في Shift Robotics، والذي فكر في الفكرة عندما بدأ المؤسس المشي إلى العمل، وأدرك أن الأحذية التي تعمل بالطاقة ستقلل بشكل كبير من تنقله بأكثر من النصف، وهذا لأنه يزيد من سرعات المشي من متوسط 3 أميال في الساعة إلى 7 أميال في الساعة.

يسوق الفريق التكنولوجيا، التي تباع بالتجزئة بمبلغ 1،399 دولارًا، لأولئك الذين يحتاجون إلى السرعة، ولعل الميزة السرية للأحذية هي خوارزميات التعلم الآلي الفريدة التي تتكيف مع مشية المستخدم، والتي تنص Shift Robotics على أنها تجعلها "امتدادًا لأرجل الناس"، وجاءت الفكرة عندما كان المؤسس Xunjie Zhang يركب دراجة بخارية للعمل وكاد تصيبه سيارة.

وقال تشانج: "هذا عندما بدأت أسأل نفسي لماذا لم أمشِ لمدة 30 دقيقة مطلقًا"، وإنها ليست وسيلة تنقل آمنة فحسب، بل إنها أيضًا جزء من هويتنا، لذلك بدأت في مهمة لتحسين المشي بدلاً من استبداله.

استخدم خبرته كمهندس دفع بمحرك نفاث وأمضى السنوات الأربع الماضية في محاولة لإيجاد طريقة لزيادة سرعة المشي، معتمدا على هندسة الجسم الخاصة.

طور Zhang وفريقه، وهم مهندسون عملوا ذات مرة في Carnegie Mellon، بتطوير وحدة تحكم محرك مصممة خصيصًا وعلبة تروس دقيقة وحزمة بطارية فعالة تم تقليصها جميعًا إلى حجم أصغر ووضعها بشكل معقد لصنع الأحذية.

كما يتم تشغيل الأحذية بواسطة خلايا بطارية يتم شحنها بالكامل خلال 1.5 ساعة لأكثر من ستة أميال من النطاق.

كشف الباحثون عن حذاء بهيكل خارجي يُمكّن مرتديه من المشي أسرع من الأحذية العادية، وبجهد أقل بنسبة 17%.

واستخدم المهندسون أيضًا نموذجًا للتعلم الآلي لتطوير حذاء الهيكل الخارجي، والذي يمكن تخصيصه ليناسب احتياجات مرتديها.