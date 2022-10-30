شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيبدو تويتر فى عهد إيلون ماسك؟.. مكان لحرية التعبير وهزيمة البريد العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى إيلون ماسك من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر Twitter، والآن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو كيف ستبدو منصة التواصل الاجتماعي تحت سيطرة الرئيس الجديد؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتطلع بعض المستخدمين إلى إصدار Twitter الذي يديره ماسك، بينما يعتقد البعض الآخر أن الموقع سيتراجع، قائلين "كلنا محكوم علينا بالفشل" تحت قيادته، وذلك على الرغم من أن الرئيس الجديد أعلن يوم الخميس عن وعد بالصعود بالموقع.

كما أنه في المقابلات والمنشورات الخاصة به على Twitter، شارك ماسك رؤى حول كيفية إصلاحه لموقع Twitter عندما يصبح رئيسًا، بما في ذلك جعله ملاذًا لحرية التعبير، وخوارزميات المصادر المفتوحة للمطورين لتقديم الاقتراحات وهزيمة روبوتات البريد العشوائي التي يعتقد أنها تتفشى على الموقع>

كشف ماسك أنه يفضل النموذج القائم على الاشتراك عن تمويل المعلنين، لأنه سيجعل تويتر أقل خضوعاً لضغوط المعلنين، لكن هذا لم يكن أحد الأولويات الموضحة في الإعلان الرسمي، حتى أنه اقترح أنه يمكن للمستخدمين الدفع بعملات مشفرة ، بما في ذلك عملة Dogecoin التي لطالما أحبها.

ومع ذلك، شارك ماسك رسالة مفتوحة بنغمة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالإعلان على المنصة، حيث شارك ماسك في الرسالة. "يطمح موقع Twitter إلى أن يكون أكثر منصات الإعلانات احترامًا في العالم والذي يقوي علامتك التجارية وينمو مؤسستك."

ليس من الواضح ما الذي أثار هذا التحول، لكن رويترز نشرت تقريرًا يوم الأربعاء كشف أن تويتر خسر العديد من معلنيها الرئيسيين وربما يلعب ماسك دورًا جيدًا على أمل الفوز ببعضهم، أو على الأقل الاحتفاظ بالعقود الحالية.

قال دان آيفز، العضو المنتدب، كبير محللي الأسهم في Wedbush Securities: "يمكننا أن نرى خدمة الاشتراك المدفوعة التي تم كشف النقاب عنها مع ديناميكية حرية التعبير مع المستخدمين المتميزين الذين يشعرون بالقلق من أن الحدود يمكن أن تفتح."

كتب ماسك أيضًا في الرسالة، أنه على الرغم من أنه يهدف إلى توفير ساحة مدينة رقمية، من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يكون مكانًا مجانيًا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب".