النظارة الذكية Smart Galsses تعرف على كل ما يخصها

النظارة الذكية.. مثلما تحدثنا سابقًا عن الساعة الذكية والخاتم الذكي، واللائي تشاركا في الكثير من المميزات، التكنولوجيا هي الرابط الوحيد بين كل تلك المنتجات المبهرة، وكإضافة ليست بجديدة..النظارات الذكية هي الشقيق الرابع لكلًا من الهاتف الذكي، والخاتم الذكي، والساعة الذكية، حيث أتت بتوفيرها العديد من الخواص؛ بعتادٍ مناسب ليجعلها متعددة الإستخدام بشكلٍ ممتاز، وفي هذا المقال سنتحدث عن تلك التفاصيل بشكلٍ مبسط حتى تستطيع تفهم النظارات الذكية بشكلٍ جيد، فما هي النظارات الذكية؟ وما الذي تفعله؟ تابع لتتعرف على المزيد!

ما هي النظارة الذكية

شكلًا..فلا تختلف كثيرًأ عن طبيعة كونها نظارة، ولكنها كما الساعات والخواتم الذكية..فهي ليست مجرد نظارة، يمكنك الرؤية من خلالها؟ بالتأكيد نعم؛ ولكن ذلك ما لن أحدثك عنه، فهي نظارة مدمجة بالتكنولوجيا التي تُمَكنك من الكثير من الخدمات بشكلٍ آلي، كقراءة الرسائل والتصوير وتسجيل الفيديو، وتلك ماهيتها كنظارة إلكترونية تشارك في عملية تسهيل الحياة..بجانب الساعة الذكية والخاتم الذكي، إلا أنها تقوم بما تقوم به بشكلٍ مختلف، وقد لا تكون جديدة على ذهنك ولكنها بالتأكيد ستكون شيئًا مختلفًا عندما يدخل في طور التجربة والإستخدام، وذلك ستراه فيما ستتعرف عليه تاليًا من استخدامات للنظارة الذكية.

استخدامات النظارة الذكية

ككل الأجهزة الذكية لا بد لكل جهاز من استخدامات تميّزه في طريقة تقديمه لها، أو طريقة استخدامك له للحصول عليها، هل هو استخدام يدوي؟ أم هو تحكم صوتي؟ هل أنت بحاجة لأن تستخدم يدك لأن تتحكم في نظارتك الذكية؟ أم أنه فقط يمكنك تقديم الأوامر الصوتية للحصول على الخدمة التي تودها أن تقوم بها كنظارة ذكية، وهناك استخدامات عديدة للنظارات الذكية والتي سأعرضها عليكم تاليًا، لنرى؛ هل قدمت فائدة حقيقية؟ أم أنها مجرد أداة ذكية أخرى لتبهر عقولنا!

وقبل التطرق إلى استخداماتها فيجب البوح بأن هناك أنواع للنظارات الذكية، فليست كلها على شاكلة واحدة في الوظائف والإستخدامات..كيف؟

منها ما يمكن ربطه بالهاتف ليقوم بعرض شاشة الهاتف بشكلٍ مصغر من خلالها كنظارة ذكية.

ومنها ما يستطيع التقاط الصور لنشرها على حساب التواصل الاجتماعي الخاص بك.

ومنها ما يقوم بتغيير العدسات وفقًا لظروف الإضاءة في البيئة المحيطة بك.

ومنها ما يقوم بكل تلك المهام مع بعضها البعض

تسجيل البيانات لغرض التحليل

فبفضل خاصية الـGPS والتي لا تتفرد بها النظارة الذكية، ولكنها تتواجد بها بشكلٍ جيد ومبتكر، حيث يمكن من خلال الـ GPS أن تقوم النظارة بمتابعة البيانات الخاصة بك لأغراض التحليل إن شئت، وذلك من خلال الكاميرا المدمجة بالنظارة أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك الإستخدام، فيمكن للـ GPS أن يقوم بعرض الخرائط أمامك وعرض إحداثيات الطريق، بالإضافة إلى إمكانية المستخدمين تحديد أماكنهم، وتحديد منطقة الوصول لكي تقوم النظارة بإرشادهم جيدًا إليه، وذلك مما يعزز من أهمية النظارات الذكية لتكون لها أهمية كبرى ذات طابع إنساني وقد يكون الغاية الكبرى لأحدهم عند شرائها، كيف؟

مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة

تمامًا كالخاتم الذكي، الذي تحدثنا عن قدر مساعدته لذوي الإحتياجات الخاصة وتحديدًا فاقدي البصر، فلم تقصر النظارات في آداء تلك المهمة أيضًا، حيث تقوم بإرشاد فاقدي البصر من خلال الأوامر الصوتية التي تقوم بإرسالها نظرًا لما تقع عليه النظارة لتقوم بتحليله، بالإضافة إلى قدرتها على ترجمة اللغات إلى اللغة الأم لصاحبها – وذلك بعد لبرمجتها وفقًا لذلك – ، وقد ذكرت سابقًا قدر أهمية الـ GPS بالنظارة الذكية؛ حيث يقوم في تلك الحالة بتحديد الوجهة بشكلٍ دقيق وبالتفصيل، وعلى سبيل المثال في ذلك نظارة جوجل الذكية Google Glass 2 – Enterprise Edition

ربطها بالهاتف الذكي

في حال توفر في هاتفك إمكانية الربط بينه وبين النظارة الذكية، ففي تلك الحالة ستحصل على مميزات إضافية، وتلك التي تتمثل في الأمور الروتينية التي تحصل عليها بمجرد ربط هاتفك بأداة ذكية كالساعات والخواتم الذكية، كالرد على المكالمات، وقراءة الرسائل الواردة، ما إذا كانت واردة SMS أم على البريد الإلكتروني خاصتك، وهذا بفضل احتوائها على ميكروفون وسماعات مدمجة بالنظارة، وإمكانية توصيلها بالبلوتوث، وكلهن يقعن تحت راية التحكم في الهاتف عامة، وعلى سبيل المثال نظارات Flows Bandwith، وما يدعم كل تلك الخواص أنها تقوم تمامًا على اللمس وعلى الأمر الصوتي؛ فلا تحتاج حينئذٍ حتى للمس النظارة الذكية خاصتك.

دعمها لخاصية الواقع المحسّن

وتلك لا تتوافر دائمًا، فهناك هواتف ذكية يتوافر بها إمكانية الربط بينها وبين النظارة الذكية لأن تكون وسيلة لعرض المعلومات الخاصة بالأشياء التي تقع عليها عيناك، لتقوم النظارة بترجمتها بعد تحليلها إلى تفاصيل يمكنك قرائتها، وذلك من خلال الكاميرا الخاصة بالنظارة التي تقوم باستقبال الضوء لتكوّن صورة للأشياء التي تراها النظارة أيًا ما كانت، لتقوم بعملها لإظهار تفاصيلها إليك، وذلك ما يقوم بإفادتك عندما تود تحليل جسم معين تراه أمامك لترى تفاصيله الداخلية التي لا تراها العين المجردة، لتستطيع رؤيتها من خلال النظارات الذكية خاصتك.

إمكانية مشاركتها في المجال العسكري

وذلك بحكم كونها نظارة قادرة على التصوير وتسجيل الفيديو، بالإضافة إلى وجود ميكروفونات قوية وسماعات مدمجة بالنظارة، فبفضل كل ذلك يمكن تقديم أقصى أهمية عسكرية أو أمنية عندما يتعلق الأمر بالمراقبة، أو بمتابعة سير الأحداث، أو بالتعرف على أحدهم وفقًا لكتنولوجيا النظارة التي تقدمها، ولهذا الغرض يتم اختيار النظارات الذكية بعناية؛ حيث يتم اختيار الأكفأ والافضل في المواصفات المقدمة والعتاد الذي تأتي به النظارة لأن تكون متكاملة لأجل أغراضٍ كهذا لا تحتمل أي نواقص أو أخطاء، وعلى سبيل المثال في ذلك نظارة Vuzix Blade.