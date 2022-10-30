شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض عالمى فى مبيعات أجهزة التابلت بنسبة 16%.. وأبل لا تزال متصدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من انخفاض سوق الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 16٪ (على أساس سنوي) في الربع الثالث من هذا العام، حافظت أبل على الصدارة بحصة سوقية تبلغ 39٪ وشحنت 14.7 مليون وحدة.

ووفقًا لـ Strategy Analytics، انخفضت شحنات أبل بنسبة 14٪ (على أساس سنوي) لكنها لا تزال تكتسب حصة في السوق حيث تستفيد محفظتها ذات المستوى الأعلى من العملاء الأكثر ثراءً الذين يتجاهلون التضخم.

وفي الوقت الذي انخفض فيه السوق بشكل عام، قادت Samsung (19٪ من حصة السوق) وأمازون (10٪ من حصة السوق) كبار البائعين مع انخفاض منخفض من رقم واحد يُعزى إلى استراتيجياتهم الفريدة في السوق.

وقال إريك سميث، مدير الحوسبة المتصلة: "حصلت سامسونج على المنطقة الأقرب إلى المنطقة الإيجابية في هذا الربع بفضل محفظة أندرويد المتنوعة التي تغطي المستوى المتميز مع سلسلة Galaxy Tab S8 وصولاً إلى المستويات الأدنى مع سلسلة Galaxy Tab A".

وكان هذا ربعًا صعبًا للمقارنة بالنسبة لشركة أبل نظرًا لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة في سبتمبر 2021، على عكس نتائج Mac ، كان هناك حد أدنى للطلب المرحل من تعطل العرض في الربع الأخير في iPad.

وأوضح Chirag Upadhyay، محلل الصناعة: "إن محفظة أبل المتنوعة التي تمتد على طول الطريق إلى iPad Pros و iPad Airs التي تعمل على معالجات M1 قد عززت ASP من أبل إلى 483 دولارًا حيث يسعى المستخدمون إلى فعل المزيد على أجهزتهم اللوحية ، بما في ذلك العمل والمدرسة واللعب".

وعلى الرغم من انخفاض الشحنات بنسبة 33٪ على أساس سنوي، حافظت Huawei على مركزها الخامس في سوق الأجهزة اللوحية، وذكر التقرير أن شحنات لينوفو تراجعت بنسبة 37 في المائة حيث واجهت منافسة شرسة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية، كما أن الطلب على قطاع Windows يتباطأ بعد الوباء.