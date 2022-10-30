شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تسعى جوجل لمنافسة تيك توك؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت جوجل على شركة ناشئة كانت تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور رمزية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية.

وفقًا لـ TechCrunch ، دفعت الشركة مؤخرًا حوالي 100 مليون دولار لشراء Alter.

وتمت عملية الاستحواذ منذ حوالي شهرين دون أن تعلن جوجل عنها علنًا حسبما نقلت Engadget.

ويوم الخميس الماضي أكد عملاق البحث عملية الشراء لكنه لم يكشف عن الشروط المالية للصفقة.

وفقًا لـ TechCrunch ، اشترت Google Alter لمنافسة TikTok بشكل أفضل.

بدأ Alter حياته باسم Facemoji، حيث قدم منصة يمكن للمطورين الآخرين استخدامها لإضافة أنظمة إنشاء الصور الرمزية إلى تطبيقاتهم وألعابهم.

انتقل جوناثان سليماك، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Alter ، مؤخرًا إلى LinkedIn لمشاركة أنه بدأ في منصب "بناء الصور الرمزية في جوجل".

فمن غير الواضح كيف يمكن لفريق Alter والتكنولوجيا أن تساعد جوجل في منافسة تيك توك بشكل أفضل.