شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يدلى بشهادته فى قضية مكافحة الاحتكار ضد ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستدعو لجنة التجارة الفيدرالية الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، للإدلاء بشهادته في قضيتها القادمة ضد الشركة، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو في محاولة لمنعها من الشراء داخل Unlimited، مبتكر تطبيق VR Workout الشهير Supernatural.

ذكرت رويترز أن الوكالة أدرجت 18 شاهدا، بما في ذلك زوكربيرج وميتا أندرو بوسورث، في وثيقة قضائية تم رفعها إلى محكمة المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا يوم الجمعة، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة حول الاستحواذ المحتمل، تخطط FTC لطرح Zuckerberg حول استراتيجية Meta's VR وكيف تعتزم الشركة دعم مطوري الطرف الثالث، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.

في يوليو، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الشركة وزوكربيرج بمحاولة "الاستحواذ بشكل غير قانوني" على شركة إين. قال جون نيومان، نائب مدير مكتب المنافسة التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في ذلك الوقت: "بدلاً من التنافس على المزايا، تحاول Meta أن تشق طريقها إلى القمة".

رفضت ميتا الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية، مدعية أنها تستند إلى "المثالية والمضاربة، وليس الأدلة" حسبما نقل موقع Engadget.

قد تكون هذه القضية أزمة مكلفة أخرى لشركة تكافح من أجل إقناع الجمهور وول ستريت برؤيتها للمستقبل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت ميتا في تقرير أرباحها الأخير أن قسم Reality Labs VR و AR يخسر أموالًا أكثر من أي وقت مضى.

في الربع الثالث من عام 2022، خسرت الوحدة 3.7 مليار دولار، هذا هو الاتجاه الذي قاله ديفيد وينر، المدير المالي المنتهية ولايته للشركة، للمستثمرين أنهم سيستمرون حتى عام 2023.