شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. إيلون ماسك يجعل تويتر شركة "خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تويتر الآن إحدى شركات Elon Musk ، وقد قال الملياردير، الذي يمتلك أيضًا العديد من الشركات الأخرى، إنه سيجعل موقع التدوين المصغر "شركة خاصة".



الفرق بين الشركة العامة والخاصة وأصبح موقع تويتر "عامًا" في عام 2013، فيما يقول تقرير إن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla طلب المشورة من مايكل ديل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Dell Technologies ، لجعل الشركة خاصة، وفيما يلى نوضح ما يعنيه هذا بالنسبة لتويتر كشركة وموظفيها وإيلون ماسك.الفرق بين الشركة العامة والخاصة تمتلك الشركة العامة أو الشركة المدرجة في البورصة الكثير من المساهمين، حيث يمكن لأي شخص شراء أسهم الشركات العامة وتداول الأسهم في البورصات، أما الشركة الخاصة فهي مملوكة عن قرب ولديها عدد قليل أو مساهم واحد، ولا يتم تداول الأسهم في البورصات، لذا لا يمكنك شراؤها ما لم يرغب شخص ما في بيعها لك بشكل قانوني.

ومع انتهاء ماسك بدفع 44 مليار دولار من الاستحواذ على تويتر، سيبدأ الآن في شطب أسهم الشركة وإخراجها من أيدي المساهمين العامين تماشياً مع عملية جعل منصة التواصل الاجتماعي خاصة.

كيف يمكن أن يساعد هذا Elon Musk في التحكم في تويتر مع تحول تويتر إلى خاص، سيكون لدى Musk السلطة الكاملة لوضع القواعد أو إزالتها أو تعديلها حسب رغبته، ولن يضطر إلى إجراء إفصاحات عامة ربع سنوية حول أدائهم وسيخضع تويتر أيضًا لتدقيق تنظيمي أقل.

كيف سيجعل إيلون ماسك موقع تويتر خاص؟ أسس ماسك شركة X Holdings في ولاية ديلاوير للتعامل مع الصفقة، حيث يتم دمج كيان الشركة مع شركة الوسائط الاجتماعية ويقوم بشراء جميع أسهم تويتر، وسيكون ماسك على رأس الشركة، ووفقًا لتقرير في نيويورك تايمز، وافق مساهمو تويتر على بيع الشركة في سبتمبر ووافقوا على بيع أسهمهم له مقابل 54.20 دولارًا أمريكيًا للسهم المعروض.

ويمكنهم الحصول على القيمة النقدية لأسهمهم، وسيتم حذف تويتر من بورصة نيويورك ولن يتم تداول أسهمه في الأسواق العامة اعتبارًا من 8 نوفمبر.

ماذا يحدث لإدارة تويتر؟ من المرجح أن يتم حل مجلس الإدارة الحالي في تويتر ومن المتوقع أن يقوم Musk بإنشاء مجلس إدارة جديد للعمليات، وتشير التقارير إلى أن ماسك قد "أقال" الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال ، وفيجايا جادي ، كبير المسؤولين القانونيين والسياسيين ، ونيد سيغال ، المدير المالي لشركة تويتر، وشون إدجيت، المستشار العام، واشتبك مسك وأغراوال علنا ​​وسرا في وقت سابق من هذا العام.

زذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أغراوال قد تتلقى 60 مليون دولار وسيجال 46 مليون دولار وجادي 20 مليون دولار.

ماذا سيحدث للموظفين؟ تشير التقارير إلى أن Musk يتطلع إلى تقليص عدد الموظفين ويمكنه طرد ما يصل إلى 75 ٪ من موظفي تويترم، ولدى تويتر حوالي 7500 موظف على مستوى العالم. مع تحول الشركة إلى شركة خاصة ، سيتم منح الموظفين مكافآت نقدية.