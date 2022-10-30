شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تغيير فى الإعدادات".. ميتا تكشف السبب وراء انقطاع انستجرام الأخير حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta أن "تغيير في الإعدادات" أو "Configuration change" كان السبب وراء انقطاع انستجرام العالمي، حيث قالت الشركة إنها أصلحت المشكلة التى جعلت انستجرام وفيس بوك غير متاحين لبعض المستخدمين، وفقًا لتقارير The Verge.

وكان يعاني المستخدمين عند محاولة تحميل أي من الموقعين على متصفح سطح المكتب أو الموبايل من وجود أخطاء مثل "الصفحة غير متوفرة" أو "الخلاصة لا يتم تحديثها"، ولكن كان هناك بعض المستخدمين الذين لم يتأثروا وتمكنوا من تحميل جميع خدمات Meta دون أي مشاكل.

وأبلغ آلاف المستخدمين من أجزاء كثيرة من العالم عن مشاكل في التطبيق، وفي Downdetector ، وهو نظام أساسي عبر الإنترنت يوفر للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي حول حالة مختلف مواقع الويب والخدمات، أبلغ عشرات الآلاف من المستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى انستجرام.

واتخذ العديد من المستخدمين منصة المدونات الصغيرة Twitter للإبلاغ عن المشكلة، حيث قال أحد مستخدمي انستجرام في تغريدة: "انستجرام يتجمد باستخدام متصفح Google Chrome، لا يمكنه رؤية القصص أو فتح صفحات المستخدمين، إنه يستمر في التحميل".

وعلق مستخدم آخر: "كل شيء توقف عن العمل، فرض ذاكرة التخزين المؤقت للإغلاق والمسح، حتى إعادة تشغيل هاتفي، لا يمكنني رؤية الإشعارات، لا يمكن الرد على التعليقات"، وخلال انقطاع انستجرام الأخير الذي حدث في سبتمبر، أبلغ ما يقرب من 34000 مستخدم عن وجود مشكلة في الوصول إلى النظام الأساسي.