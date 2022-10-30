شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة تسريح موظفين من تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الملياردير التقني إيلون ماسك تسريح موظفين على مستوى الشركة في تويتر، وفقًا لصحيفة ذا نيويورك تايمز، ورد أن المديرين التنفيذيين لـ SpaceX و Tesla طلبوا من المديرين البدء في إعداد قوائم الموظفين لخفضها.

لم تتمكن صحيفة ذا تايمز من تحديد مقدار ما يخطط ماسك من القوى العاملة في تويتر للتخلي عنه - على الرغم من أن بعض الفرق ستكون أكثر تأثراً من غيرها، قبل إتمام عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على الشركة، ورد أن ماسك أخبر المستثمرين أنه يخطط لتسريح ما يصل إلى 75 في المائة من القوة العاملة القوية في تويتر والتي يبلغ قوامها 7500 شخص، في لقائه مع الموظفين، قيل إن ماسك أخبر الموظفين أنه لن يخفض عدد موظفي الشركة بشكل كبير.

ومن المحتمل أن تحدث عمليات التسريح القادمة قبل الأول من نوفمبر حسبما نقلت Engadget.

قد يمنح التوقيت ماسك الفرصة لتجنب دفع منح الأسهم للعمال المغادرين.

وفقًا لصحيفة ذا تايمز، فإن مثل هذه المدفوعات "تمثل عادةً جزءًا كبيرًا" من رواتب الموظف. بينما شارك Musk بعض التفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الاعتدال على المنصة تحت ساعته، إلا أنه لم يكن صريحًا بشأن خططه للقوى العاملة في الشركة.

قطع ماسك بالفعل جزءًا من فريق القيادة في Twitter، حيث أقال الرئيس التنفيذي Parag Agrawal والمدير المالي Ned Segal في اليوم الذي تولى فيه ملكية الشركة، وفقًا لصحيفة الجارديان، من المتوقع أن تكلف هذه التحركات ماسك 120 مليون دولار على الأقل في دفعات "المظلة الذهبية".