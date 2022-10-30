شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب رئيس تليجرام غير سعيد بقرارات فى شركة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام، بول دوروف، عن استيائه من قيام أبل بحظر تحديث رئيسي لمنصة المراسلة الفورية في مرحلة المراجعة دون أي تفسير، وأوضح الرئيس التنفيذي وجهات نظره بشأن هذه المسألة في منشور على قناته على تليجرام.

وقال "دوروف": "الشيء الوحيد الذي نجده محبطًا هو أننا غالبًا غير قادرين على توزيع الإصدارات الجديدة من تليجرام بسبب" عملية المراجعة "الغامضة التي تفرضها الاحتكارات التقنية على جميع تطبيقات الأجهزة المحمولة، على سبيل المثال، تحديثنا القادم - الذي على وشك إحداث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم في الرسائل - ظل عالقًا في "مراجعة" أبل لمدة أسبوعين، دون تفسير أو أي ملاحظات مقدمة من أبل ".

وقامت أبل في السابق بحظر تحديثات التطبيق أيضًا وتعرضت لبعض الانتقادات بسبب ذلك، ووفقًا لدوروف، فإن مثل هذا النهج من قبل عملاق التكنولوجيا "محبط" لأنه يؤثر على المطورين ماليًا ويؤدي إلى خسائر.

وقال "إذا كان تليجرام، أحد أكثر 10 تطبيقات شيوعًا على مستوى العالم، يتلقى هذا العلاج، فيمكن للمرء فقط أن يتخيل الصعوبات التي يواجهها مطورو التطبيقات الأصغر حجمًا، لا يقتصر الأمر على الإحباط: إنه يتسبب في خسائر مالية مباشرة لمئات الآلاف من تطبيقات الأجهزة المحمولة على مستوى العالم ".

وجلب Durov أيضًا مسألة 30% من الرسوم التي يتعين على مطوري التطبيقات دفعها إلى أبل وGoogle، حيث قال "يأتي هذا الضرر إلى جانب ضريبة 30٪ التي تتقاضاها أبل و Google من مطوري التطبيقات - والتي، وفقًا لها، من المفترض أن تدفع مقابل الموارد اللازمة لمراجعة التطبيقات، بدأ المنظمون في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى ببطء النظر في هذه الممارسات المسيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام: "لن يتم التراجع عن الضرر الاقتصادي الذي ألحقته شركة أبل بالفعل بصناعة التكنولوجيا".