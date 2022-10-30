شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة لوسي تظهر الفضاء الشاسع بيننا وبين القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مركبة لوسي التابعة لوكالة ناسا، وهي بعثة إلى مجموعة من الكويكبات بالقرب من كوكب المشتري، التقطت هذه الصورة بينما كانت تتخطى الأرض في 13 أكتوبر حسبما نقلت RT.

ولا يوجد لدى الكثير من المركبات الفضائية هذا المنظور لكوكبنا والقمر الصخري. ​​يبعد القمر 238.855 ميلا عن الأرض. وعلى نطاق كوني، هذا ليس بعيدا جدا، لكن يمكنك وضع 30 كوكبا أرضيا في هذا الفضاء. ولهذا السبب استغرق وصول رواد فضاء أبولو إلى القمر ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يقضي الصاروخ القمري الجديد التابع لوكالة ناسا، والذي يُطلق عليه اسم "نظام إطلاق الفضاء"، 25 يوما في السفر إلى القمر، ويتأرجح في دوران عريض حوله، ثم يعود إلى الأرض. وباختصار نقول: إنه بعيد!

وواجهت مارينا كورين، الكاتبة التي تغطي مواضيع الفضاء في The Atlantic، مشكلة في اكتشاف القمر أيضا في الصورة.

وكتبت على "تويتر": "في كل مرة أعتقد أنني أراه، ثم ينتهي بي الأمر بمسح جزيء غبار آخر من شاشتي. أين هو؟؟"، حسنا، إنه هنا. ما زلت لا ترى ذلك؟ دعنا نزيد السطوع.

وكانت مركبة لوسي تتأرجح بالقرب من الأرض للحصول على دفعة إضافية نحو المشتري، وتدفع بنفسها نحو النظام الشمسي الخارجي بقوة جاذبية كوكبنا.