شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 16عامًا.. رحلة تويتر من مشروع جانبى حتى استحواذ أغنى رجل فى العالم عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل عقد من الزمان كان مستقبل موقع Twitter يبدو مشرقًا. استفادت الشركة من تدفق التمويل في مجال الشبكات الاجتماعية، مما أدى في النهاية إلى طرح عام أولي عام 2013 جمع 1.8 مليار دولار حسبما نقلت CNBC.

الآن عادت الشركة في أيدي القطاع الخاص. ويصادف أن تكون بيد إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم وأحد أكثر المشهورين على Twitter.

أصبح Twitter مكانًا رئيسيًا للناس للنقاش والمزاح في دوائرهم السياسية والرياضية والتكنولوجيا والمالية. كما أنه بمثابة منصة تمنح صوتًا لمن لا صوت لهم، وتساعد المتظاهرين على التنظيم والتعبير عن أنفسهم في الأنظمة المكبوتة في جميع أنحاء العالم.

وفي السنوات الأخيرة ، ومع ذلك، فإن Twitter ووسائل التواصل الاجتماعي المنافسين مثل Facebook كانت في قلب الجدل حول توزيع الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، مما أدى في بعض الأحيان إلى التنمر والعنف.

وأصبح المستثمرون قلقين بشأن Twitter كعمل تجاري. وكانت الشركة بشكل عام غير مربحة وتكافح من أجل مواكبة Google وFacebook.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن تاريخ Twitter وهو رغم عيوبه إلا أن الشركة هي واحدة من أكثر الشركات شهرة التي خرجت من وادي السيليكون في العشرين عامًا الماضية.





2006في شهر مارس ، أنشأ جاك دورسي ونوح جلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز موقع تويتر والذي كان في الأصل مشروعًا جانبيًا ينبع من أداة البث الصوتي Odeo. في ذلك الشهر، أرسل دورسي أول تغريدة تقول ، "قمت بإعداد twttr الخاص بي".

2007

في يوليو تلقى Twitter جولة تمويل بقيمة 100 ألف دولار من السلسلة A بقيادة Union Square Ventures. بدأت شعبية التطبيق في الانتشار بعد الترويج المكثف من قبل مجتمع التكنولوجيا خلال مؤتمر South by Southwest السنوي.

2008

استقال دورسي من منصبه كرئيس تنفيذي في أكتوبر وحل محله ويليامز. وفقًا لكتاب "Hatching Twitter" للصحفي نيك بيلتون، طرد مجلس إدارة Twitter دورسي بسبب مخاوف بشأن أسلوب الإدارة التنفيذية والتفاخر العام.

2009

استمرت شعبية Twitter في الارتفاع، مما أدى إلى ظهور رفيع المستوى من جانب ويليامز في برنامج أوبرا وينفري الحواري جنبًا إلى جنب مع المشاهير أشتون كوتشر. كتب كوتشر أيضًا عن ويليامز وستون كجزء من مجلة تايم. أصبح Twitter وقتها ظاهرة سائدة.

2010

وصل Twitter إلى الفضاء حيث أرسل رائد الفضاء في ناسا تيموثي كريمر أول تغريدة مباشرة من المدار الخارجي. لكن وراء الكواليس، استمرت مشاكل الإدارة مع تنحي ويليامز عن منصب الرئيس التنفيذي وحل محله رئيس العمليات ديك كوستولو.





2011أصبح Twitter أداة أساسية لوسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم خلال مظاهرات الربيع العربي.

واستخدم المتظاهرون الموقع لنشر التقارير والتنظيم. كما لاحظ مركز بيو للأبحاث، لم يكن دور Twitter في "نشر الأخبار العاجلة" "يقتصر على الانتفاضات العربية - فقد تم الإعلان عن وفاة ويتني هيوستن، على سبيل المثال على Twitter قبل 55 دقيقة من تأكيد وكالة الأسوشييتد برس للقصة.

2012

توسع وصول Twitter إلى 200 مليون مستخدم نشط. استخدم باراك أوباما "المنصة للإعلان أولاً عن النصر علنًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2012، مع تغريدة تمت مشاهدتها حوالي 25 مليون مرة على منصتنا وتم توزيعها على نطاق واسع.





2013أصبح Twitter متاحًا للجمهور في نوفمبر بعد طرح أسهمه في البورصة الأميركية. بلغت ثروة ويليامز ودورسي وكوستولو مجتمعة ما يقرب من 4 مليارات دولار.

قال كوستولو لشبكة CNBC في ذلك الوقت: "أعتقد أن لدينا مجموعة هائلة من الأفكار والاستراتيجيات لزيادة منحدر منحنى النمو".

2014أدى تباطؤ نمو المستخدم إلى العديد من الانخفاضات في الأسهم وخفض تصنيف المحللين. كما اعتبر موقع Twitter عام 2014 عام "السيلفي".





2015بالمقارنة مع المنافسين مثل Google وFacebook وحتى Linkedin، بدا Twitter يبدو ضعيفًا على الإنترنت.

كان Twitter لا يزال غير مربح لأن نشاطه الإعلاني كافح بشدة ضد منافسيه الأكبر. سيعود دورسي أيضًا كرئيس تنفيذي للشركة بينما لا يزال يحتفظ بالمنصب الأعلى في شركته الأخرى سكوير (بلوك الآن).





2016

بدأت الشائعات في الانتشار بأن Twitter كان يتطلع إلى الاستحواذ على Salesforce. وفي الوقت نفسه

تم انتقاد Twitter وFacebook لدورهما في السماح لمستخدمين بارزين مثل دونالد ترامب، الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية في ذلك العام، بنشر معلومات مضللة دون عواقب.

قال دورسي في ذلك الوقت: "إن وجود الرئيس المنتخب في خدمتنا والتي يستخدمها كخط اتصال مباشر يسمح للجميع برؤية ما يدور في ذهنه في الوقت الحالي". "نحن بالتأكيد ندخل عالمًا جديدًا حيث كل شيء على السطح ويمكننا جميعًا رؤية ذلك في الوقت الفعلي ويمكننا إجراء محادثات حوله".

2017للحظة ، بدا أن موقع Twitter في حالة انتعاش. كان سهمها يتجه أخيرًا نحو الصعود حيث كانت الموارد المالية للشركة تتحسن. في هذه الأثناء واصل ترامب كرئيس استخدام تويتر كمكبر صوت له.

ووفقًا لبيانات Twitter الخاصة "كان ترامب الزعيم العالمي الأكثر تداولًا على Twitter في العالم وفي الولايات المتحدة" في ذلك العام، حسبما ذكرت CNBC.

2018

أدلى دورسي وشيريل ساندبرج رئيس العمليات في Facebook بشهادتهما أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بشأن التدخل المزعوم من قبل الجهات الفاعلة المرتبطة بروسيا في انتخابات عام 2016.

أصبح ترامب وزملاؤه الجمهوريون يتحدثون بشكل متزايد حول التحيز السياسي المزعوم من قبل Twitter ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

قال دورسي في ذلك الوقت: "في الواقع من منظور تجاري بسيط ولخدمة المحادثة العامة، يتم تحفيز Twitter لإبقاء جميع الأصوات على المنصة".

2019وجد المحللون ارتباطات بين استخدام الرئيس ترامب الشره لـ Twitter وأسواق مختلفة، بما في ذلك الذهب مما يؤكد القوة الثقافية للموقع.

التقى ترامب مع دورسي - قال متحدث باسم تويتر "جاك عقد اجتماعًا بناء مع رئيس الولايات المتحدة اليوم بدعوة من الرئيس".

وقال المتحدث: "ناقشوا التزام تويتر بحماية صحة المحادثة العامة قبل انتخابات 2020 في الولايات المتحدة والجهود الجارية للاستجابة لأزمة المواد الأفيونية".

2020مع انتشار Covid-19 في جميع أنحاء العالم ، سيطر انتشار المعلومات المضللة على المحادثة عبر الإنترنت.

استمر Twitter في النضال من أجل تنمية أعماله.

تم اختراق الخدمة أيضًا في ذلك العام وتمكن المخترقون من الوصول إلى أكثر من عشرة حسابات رفيعة المستوى بما في ذلك تلك التي يسيطر عليها جو بايدن وجيف بيزوس وماسك.





2021حظر تويتر ترامب بشكل دائم بسبب التعليقات التحريضية التي أدلى بها الرئيس خلال أعمال الشغب في الكابيتول الأميركية في يناير والتي قالت الشركة إنها قد تؤدي إلى "مزيد من التحريض على العنف".

كان ترامب يزعم أن موظفي Twitter "نسقوا مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي في إزالة حسابي من منصتهم، لإسكاتي".

في وقت لاحق استقال دورسي فجأة من منصبه كرئيس تنفيذي واستبدله باراج أجراوال، رئيس قسم التكنولوجيا في الشركة.

2022

استحوذ ماسك على موقع Twitter بعد خلاف قانوني مطول كان سيبلغ ذروته هذا الأسبوع في محاكمة في محكمة ديلاوير تشانسري.

وافق الرئيس التنفيذي في أبريل على دفع 44 مليار دولار لـ Twitter، لكنه حاول بعد ذلك التراجع عن الصفقة.

لقد غير مساره واختار المضي قدمًا ودخل مكتب الشركة في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء مع ما يبدو أنه حوض حمام من البورسلين في يديه.

"الدخول إلى مقر Twitter- دع هذا يغرق!" قام بالتغريد، مع مقطع فيديو لدخوله.

بدأ ماسك على الفور في إجراء تغييرات، فأقال أجراوال والمدير المالي نيد سيجال، ورئيس السياسة القانونية فيجايا جادي.