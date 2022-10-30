شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية استخدام ميزة Stage Manager الجديدة بأجهزة Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع طرح نظام التشغيل macOS Ventura، قدمت أبل ميزة Stage Manager الجديدة لأجهزة Mac، حيث إنها طريقة جديدة لتنظيم التطبيقات وتسهيل المهام المتعددة أثناء العمل مع العديد من التطبيقات، ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين التطبيقات، مما يوفر عليهم متاعب العثور على النافذة.

وقالت أبل "ينظم Stage Manager التطبيقات والنوافذ تلقائيًا بحيث يمكن للمستخدمين التركيز على المهمة المطروحة والاستمرار في رؤية كل شيء في لمحة واحدة" وهي الطريقة التي تحدد بها أبل الميزة الجديدة، حيث يجب عليك تثبيت تحديث macOS Ventura لاستخدام Stage Manager على جهاز Mac الخاص بك، وإذا كنت قد قمت بالفعل بتحديث جهاز Mac الخاص بك إلى macOS Ventura ، فإليك كيفية تمكين Stage Manager:

كيفية تمكين Stage Manager على Mac 1. قم بتمرير المؤشر إلى أعلى الشاشة، وانقر فوق رمز مركز التحكم.

2. انقر فوق مدير المرحلة.

3. ستظهر نافذة منبثقة تشرح ما هو مدير المرحلة ، مع خيار تشغيله. انقر فوق تشغيل مدير المرحلة.

4. الآن، تم تمكين Stage Manager، سيظهر التطبيق الذي تستخدمه في المنتصف، بينما ستكون التطبيقات المصغرة على الجانب.

لإضافة خيار Stage Manager إلى Menu Bar ، انتقل إلى Settings (الإعدادات)، ثم Control Center (مركز التحكم)، وانقر على Stage Manager (مدير المرحلة)، وقم بتشغيل زر التبديل Show in Menu Bar.

كيفية تنظيم التطبيقات والنوافذ في Stage Manager سيظهر التطبيق المفتوح في المنتصف ، بينما سيتم تصغير التطبيقات الأخرى كصور مصغرة على الجانب، يتم ترتيب الصور المصغرة بالترتيب الذي فتحت فيه التطبيق، وتعرض كل صورة مصغرة العرض المباشر للتطبيق، ويمكن للمستخدمين التبديل بين التطبيقات من خلال النقر على الصورة المصغرة.

- لتحريك النافذة المركزية أو تغيير حجمها ، اسحب شريط العنوان الخاص بها أو اسحب حافة النافذة.

- لإنشاء مجموعة نافذة ، اسحب صورة مصغرة إلى النافذة المركزية، بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح Shift أثناء النقر فوق الصورة المصغرة. في غضون ذلك ، لإزالة نافذة من المجموعة ، اسحبها مرة أخرى إلى الجانب.

- لإخفاء الصورة المصغرة للتطبيق والنوافذ ، اضغط على Command-H.

- للتبديل إلى نافذة التطبيق المخفية ، اضغط على Command-Tab.

كيفية تخصيص Stage Manager يمكن للمستخدمين تخصيص طريقة ظهور مدير المسرح:

- التطبيقات الحديثة: شاهد الصور المصغرة للتطبيقات المفتوحة مؤخرًا على الجانب الأيسر. إذا قمت بإيقاف تشغيله سيخفي الصور المصغرة.

- عناصر سطح المكتب: سيؤدي تشغيله إلى الاحتفاظ بالعناصر الموجودة على سطح المكتب.

- إظهار النوافذ من أحد التطبيقات: هناك خياران - الكل مرة واحدة وواحد في كل مرة.

- الكل مرة واحدة: ستظهر جميع نوافذ التطبيق المفتوحة في نفس الوقت.

- واحدًا تلو الآخر: ستظهر نافذة واحدة فقط في كل مرة. سيتم تصغير النوافذ الأخرى في الصور المصغرة للتطبيقات ، ويمكن للمستخدمين النقر فوق الصورة المصغرة للتبديل بين النوافذ.