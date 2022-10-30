شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. يجب عليك تغيير إعدادين على وجه السرعة فى واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث خبراء الإنترنت جميع المستخدمين على التأكد من أنهم يستخدمون أفضل إعدادات واتساب الممكنة، وفقت لتقرير The Sun.

يستخدم أكثر من ملياري شخص واتساب المملوك لشركة ميتا، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للمتسللين والمحتالين.

ولكن قد تعرض نفسك لمخاطر غير ضرورية باستخدام الإعدادات الخاطئة.

تحدثنا إلى اثنين من خبراء الإنترنت الذين كشفوا عن أفضل طريقة للبقاء آمنًا على واتساب.

يعد التحقق من خطوتين أهم إعداد للتفعيل، وفقًا لتوم ديفيدسون خبير الأمن والمدير الأول في شركة Lookout الإلكترونية.

قال توم لصحيفة ذا صن: "هذا هو خط الدفاع الأول ضد شخص ما يحاول الوصول إلى رسائلك من خلال تكوين رقمك على جهاز آخر". حسبما نقلت ذا صن.

"عند تمكين هذا الإعداد يُطلب من المستخدمين إدخال رقم تعريف شخصي قبل أن يتم ربط الرقم بواتساب.

"يوفر حماية إضافية في حالة تمكن شخص ما من الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك."

قد يكون استخدام التحقق من خطوتين أمرًا حيويًا عندما يتعلق الأمر بمنع المتسللين من الوصول إلى حساباتك.

واتساب مليء بالميزات الذكية المصممة لحماية خصوصيتك.

يتم وضع العديد منهم بعيدًا في "الإعدادات" ضمن علامة التبويب "الخصوصية".

وأضاف توم: "يسمح لك هذا القسم بتكوين جميع أنواع الإعدادات المتعلقة بالخصوصية، مثل من يمكنه رؤية ملفك الشخصي وحالتك".

"يمكنك أيضًا تهيئة قفل الشاشة وتمكين تعطيل إعلامات القراءة."

إذا قمت بترقية هاتفك بانتظام، فعليك توخي مزيد من الحذر، وفقًا لخبير الإنترنت براين هيجينز.

قال براين، أخصائي الأمن في شركة كومباريتيك، متحدثًا إلى ذا صن: "من الجدير بالذكر أنه إذا قمت بتثبيت واتساب على جهاز جديد، فستتم إعادة تعيين خصوصيتك إلى إعدادات المصنع".

"يجب عليك التحقق من إعدادات الخصوصية وتحديثها بانتظام.

"وأيضًا" تخلص من "قائمة جهات الاتصال الخاصة بك كل بضعة أشهر.

"حاول التخلص من أي شيء لم تستخدمه منذ فترة أو لم تتعرف عليه."

هناك بعض النصائح الأمنية الرئيسية الأخرى التي يمكنك الاستفادة منها.

الأول هو التأكد من تحديث هاتفك وتطبيقاتك بأحدث تصحيحات البرامج.

غالبًا ما تتضمن هذه التحديثات إصلاحات أمنية مهمة تقضي على الأخطاء التي يستخدمها المتسللون لمهاجمة جهازك.

ويجب أيضًا أن تكون حذرًا بشكل عام من أي شخص يطلب معلومات شخصية (مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو رموز تسجيل الدخول)، حتى لو بدا أن النص قادم من صديق.

إذا تمكن أحد المتطفلين من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك، فيمكنك طرده عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.