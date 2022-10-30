شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest يحقق نموا فى الأرباح وسط انخفاضات بصناعة وسائل التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوقت Pinterest على تقديرات الإيرادات الفصلية، مما يجعلها نقطة مضيئة نادرة في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي المتشائم بخلاف ذلك، مما أدى إلى ارتفاع أسهم منصة مشاركة الصور بنسبة 15٪ في التداول بعد ساعات التداول.

وأدى الانخفاض في ميزانيات الإعلانات بسبب التضخم المرتفع لعقود إلى تقويض أرباح اللاعبين عبر الإنترنت من ألفابت إلى ميتا و Snap Inc، لكن نتائج Pinterest تُظهر أن نشاط الإعلانات الخاص بها ظل صامدًا وسط الانكماش الأوسع في الصناعة ، ولا يزال الناس يتفاعلون مع منصة مشاركة الصور الخاصة بها للحصول على الإلهام للقيام بأنشطة مثل تجديد المنزل والطهي القائم على الوصفات.

وعادت Pinterest إلى نمو المستخدمين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد ثلاثة أرباع متتالية من التراجع، حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا على مستوى العالم بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالربع السابق إلى 445 مليون مستخدم ، وهو ما يزيد عن تقديرات فاكتست البالغة 437.4 مليونًا.

وقال المدير المالي تود مورجينفيلد في مكالمة مع المحللين إن جزءًا من النمو كان مدفوعًا بتحديث لنظام التشغيل iOS 16 الخاص بشركة Apple Inc في سبتمبر، وأضاف أن المرونة في مبيعات الإعلانات كانت مدفوعة بحقيقة أن جزءًا كبيرًا من مبيعات إعلانات Pinterest يأتي من التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية.

وارتفعت إيرادات Pinterest في الربع الثالث بنسبة 8٪ لتصل إلى 684.6 مليون دولار. في حين أن وتيرة النمو كانت الأبطأ في ما يقرب من عامين ، جاء الرقم أعلى بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 666.7 مليون دولار ، وفقًا لرفينيتيف.

وقفز متوسط ​​إيرادات الشركة العالمية لكل مستخدم بنسبة 11٪ إلى 1.56 دولار. لقد حققت ربحًا معدلًا قدره 0.11 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، أعلى من تقديرات المحللين البالغة 0.06 دولار أمريكي للسهم الواحد.