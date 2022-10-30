شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يشكل مجلسًا للاعتدال فى تويتر قبل إعادة الحسابات المحظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المليادرير التقني إيلون ماسك أن شبكة تويتر الاجتماعية ستشكل مجلسًا للاعتدال يضم أعضاء لديهم "وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع". يقول صاحب المشروع إنه لن تكون هناك أي قرارات محتوى "رئيسية" أو منع التراجع حتى يجتمع هذا المجلس.

هذا لا يعني أن ماسك يتجنب كل القرارات السريعة، لقد قام بالفعل بطرد العديد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك رئيس السياسة فيجايا جادي.

وبحسب ما ورد أبلغ ماسك طاقم العمل بأنه لن يقوم بتسريح أكبر عدد ممكن من الأشخاص كما كان يخشى ، لكنه لا يزال يتوقع قطع الوظائف في وقت قصير نسبيًا.

يُعتقد أن مهندسي Tesla يساعدون في مراجعة الكود التي قد تؤدي إلى مراجعات فنية.

إذا وعندما يصل المجلس فإن النقاد سيراقبونه عن كثب، لطالما اتهم المحافظون تويتر بإسكات وجهات النظر اليمينية، وذهبوا إلى حد سن قوانين الدولة التي تجبر الشبكات الاجتماعية على حمل المزيد من المحتوى.

ومع ذلك رفض آخرون الادعاءات وأكدوا أن الاعتدال القوي ضروري لمنع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة من اكتساب الزخم.

تخاطب لجنة الاعتدال نظريًا كلا جانبي النقاش، لكن فعاليتها بعيدة كل البعد عن التأسيس في هذه المرحلة.