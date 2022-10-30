شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه لاعبي Call of Duty Modern Warfare 2 على أجهزة Xbox والكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Activision أحدث إصداراتها ضمن لعبة Call of Duty في 28 أكتوبر، حيث كانت الدفعة الثانية من Modern Warfare متاحة بالفعل للطلب المسبق ولكنها تضمنت فقط وضع حملة اللاعب الفردي، وأصبحت الخوادم متعددة اللاعبين لـ Call of Duty: Modern Warfare 2 موجودة الآن وهي متوفرة على منصات بما في ذلك - Xbox و PC و PlayStation.

لكن لا تسمح اللعبة التي تم إصدارها حديثًا لمستخدمي Xbox والكمبيوتر الشخصي بتعطيل ميزة اللعب المشترك، وفي وقت سابق من هذا العام ، واجه لاعبو Xbox والكمبيوتر الشخصي مشكلات مماثلة مع Call of Duty: Warzone حيث طُلب من اللاعبين إعادة تمكين إعداد اللعب المتقاطع كلما حاولوا العودة إلى اللعبة بعد تعطيلها.

ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال مع مشغلات PlayStation حيث كانوا قادرين على الانتقال بسلاسة بين أوضاع اللعب المتقاطع، وفي Call of Duty Modern Warfare 2 ، لم تقدم Activision حتى للاعبي Xbox والكمبيوتر الشخصي خيارًا لتعطيل اللعب المشترك.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge’s Tom Warren ، لا تسمح Activision للاعبي Xbox والكمبيوتر الشخصي بتعطيل اللعب المشترك الذي يمكن القيام به بحرية على PlayStation، ولا تتضمن قائمة إعدادات الحساب والشبكة على Xbox وأجهزة الكمبيوتر مفتاح تبديل لتعطيل ميزة اللعب المشترك.

ومع ذلك ، يتوفر تبديل مخصص لتمكين أو تعطيل اللعب المتقاطع للاعبي PlayStation، ولا يزال يتعين على Activision معالجة التناقضات المتعلقة بنظام اللعب المتقاطع الإجباري بين Xbox و PlayStation، فيما يذكر التقرير أن هناك طرقًا مؤقتة لإصلاح المشكلة من إعدادات النظام لوحدة تحكم Xbox ولكنها لا تعمل في كل مرة، وعلاوة على ذلك ، غالبًا ما تؤدي هذه الحلول البديلة إلى إطالة أوقات انتظار التوفيق بين لاعبي Xbox.

ولدى لاعبي Xbox أسباب متعددة للمطالبة بخيار تعطيل اللعب المتقاطع، فبدءًا من إبعاد المحتالين إلى تجنب مزايا التنقل للماوس ولوحة المفاتيح المتوفرة على أجهزة الكمبيوتر. وبالمثل ، يحاول مشغلو أجهزة الكمبيوتر أيضًا التهرب من مستخدمي وحدة التحكم الذين يمكنهم الاعتماد على ميزات مثل التصويب التلقائي أو المساعدة في التصويب.