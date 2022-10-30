شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يغلق المنشورات المدفوعة على iOS بسبب شكوى من آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث تليجرام ومستخدموه عن طرق لكسب المزيد من الأموال من النظام الأساسي، إحدى الطرق التي جربها المستخدمون هي استخدام روبوتات دفع تابعة لجهات خارجية لبيع منشورات فردية مدفوعة على قنواتهم.

وقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام، إن الشركة اضطرت إلى إغلاق المنشورات المدفوعة على iOS بسبب شكوى من آبل.

قال دوروف إنه "كان رائعًا" أن يتلقى منشئو المحتوى المبلغ الكامل تقريبًا لما دفعه معجبوهم أو مشتركوهم مقابل إحدى مشاركاتهم.

وأضاف قائلاً: "لسوء الحظ تلقينا كلمة من آبل تفيد بأنهم غير راضين عن قيام منشئي المحتوى بتحقيق الدخل من جهودهم دون دفع ضريبة بنسبة 30 بالمائة لشركة آبل". "نظرًا لأن آبل لديها سيطرة كاملة على نظامها البيئي، لم يكن لدينا بديل سوى تعطيل مثل هذه المشاركات المدفوعة على أجهزة أي أو أس"

تشير "ضريبة 30 بالمائة" إلى التخفيض الذي تحصل عليه آبل من عمليات الدفع داخل التطبيق ومشتريات التطبيقات حسبما نقل موقع engadget.

كانت رسوم متجر التطبيقات للشركة هدفًا للنقد من العديد من الزوايا ، بما في ذلك ناشرو الأخبار ، و سبوتيفاي، وربما الأكثر شهرة Epic Games.

انتقد دوروف شركة آبل، مدعياً ​​أنها احتكار "يسيء إلى هيمنتها على السوق على حساب ملايين المستخدمين الذين يحاولون تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم".

وأعرب عن أمله في أن يتخذ المنظمون في مختلف الولايات القضائية إجراءات "قبل أن تدمر أبل المزيد من الأحلام وتسحق المزيد من رواد الأعمال."

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام أن فريقه يعمل على إيجاد طرق لتزويد المبدعين بخيارات سهلة الاستخدام لكسب المال من المحتوى الخاص بهم. ويهدف إلى مساعدتهم على القيام بذلك "خارج النظام البيئي التقييدي لشركة آبل.

قدمت تليجرام ميزات مدفوعة في يونيو باشتراك Premium بقيمة 5 دولارات شهريًا.

يؤدي ذلك إلى فتح أحجام تحميل ملفات أكبر وتنزيلات أسرع والقدرة على متابعة العديد من القنوات وخيار تثبيت الدردشات.

على الرغم من أن الشركة نفسها لم تتبنى المنشورات المدفوعة حتى الآن، فمن المثير للاهتمام رؤية المبدعين يحاولون إيجاد طرقهم الخاصة لكسب المال من تليجرام - حتى لو لم تكن آبل سعيدة بذلك.