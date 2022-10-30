Sackboy: A Big Adventure بدعم RTX ولعبة F1 22 تدعم DLSS 3 ولعبة Warhammer Darktide أصبحت جاهزة

لعبة Sackboy: A Big Adventure تدعم تقنيات RTX مع دعم F1 22 لتقنية DLSS 3 الجديدة وحزمة لعبة Warhammer Darktide جاهزة للمستخدمين الآن، الكثير من التحديثات تطلقها شركة Nvidia في تقنياتها وفي تعاوناتها مع الشركات المختلفة والألعاب المختلفة، تقدم Nvidia كل فترة تحديثًا جديدًا في تعريفاتها وفي الألعاب المدعومة الخاصة بها، دعنا نتناقش في كل هذا بالتفصيل.

لعبة Sackboy: A big Adventure تدعم RTX

تقنية تتبع الأشعة التي تقدمها Nvidia لا مثيل لها والكثير من الألعاب تدعمها مع الوقت، آخر هذه الألعاب لعبة Sackboy التي جائها تحديث تعريف GeForce Game Ready لتقديم تجربة بصرية أفضل بكثير، مع تحديث Nvidia DLSS 2 او DLSS Super Resolution التي تساعد على رفع معدل الإطارات مرتين ونصف حتى بدقة 4K مع تتبع الأشعة وغيرها من الرسوميات المختلفة.

Trailer اللعبة

لعبة F11 22 مع دعم DLSS 3

تحديث Game Ready أيضًا حمل تقنية DLSS 3 للعبة F1 التي تطلقها Codemasters وElectronic Arts، اللعبة التي تحمل بالفعل تقنية تتبع الأشعة وDLSS Super Resolution ستتمكن من لعبها والتمتع بسباقات حتى دقة 4K بمعدلات تتخطى 120 إطار في الثانية بفضل قوة بطاقة رسوميات GeForce RTX 40 الجديدة واضافة DLSS 3

اشتر GeForce RTX واحصل على لعبة Warhammer Darktide

عندما تقوم بشراء كارت شاشة من موديلات RTX 30 المختلفة سواء نتحدث عن 3060 او 3070 او 3080 او 3090 ونسخ Ti منهم ستتمكن من الحصول على لعبة Warhammer الجديدة من متجر Steam وذلك قبل 8 ديسمبر المقبل وهي لعبة بقيمة 60 دولار أمريكي، ستتمكن من لعب اللعبة بمزايا RTX وDLSS لتسريع الألعاب بشكل كبير مع تقنية Reflex من Nvidia للحصول على مستوى استجابة افضل وانعاكسات ضوء أفضل بسبب تتبع الأشعة لتنقل تجربة اللعب الى المستوى التالي.

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