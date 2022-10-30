شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاب الفلوس منين؟.. هكذا تمكن إيلون ماسك من تمويل صفقة تويتر بـ 44 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إيلون ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار والتي أُعلن عنها في أبريل لجعل شركة Twitter Inc ملكية خاصة واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي المؤثرة من خلال طرد كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور.

وكتب على تويتر "لقد تم تحرير الطائر" في إشارة واضحة إلى رغبته في رؤية الشركة لديها قيود أقل على المحتوى الذي يمكن نشره، لكن ماسك قدم القليل من الوضوح حول كيفية تحقيق أهدافه، ففي وقت سابق من هذا الشهر ، أعاد ماسك الصفقة إلى الطاولة بعد أن حاول سابقًا الابتعاد عنها، وقال ماسك إنه متحمس لشراء تويتر لكنه وزملائه في الاستثمار يدفعون مبالغ زائدة.

ما هي خطته التمويلية؟ تعهد ماسك بتقديم 46.5 مليار دولار في صورة تمويل للأسهم والديون من أجل الاستحواذ ، والتي غطت سعر 44 مليار دولار وتكاليف الإغلاق، والتزمت البنوك، بما في ذلك Morgan Stanley و Bank of America Corp، بتقديم 13 مليار دولار لتمويل الديون.

وقال الخبراء إن التزامات البنوك بالصفقة كانت صارمة وضيقة، مما حد من قدرتها على الانسحاب من العقد على الرغم من احتمال تعرضها لخسائر كبيرة، وتضمن التزام ماسك بالأسهم البالغة 33.5 مليار دولار حصته في Twitter البالغة نسبتها 9.6 ٪ ، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار ، و 7.1 مليار دولار التي حصل عليها من مستثمري الأسهم ، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة Oracle Corp لاري إليسون والأمير السعودي الوليد بن طلال.

وقد ترك ذلك ماسك في حاجة إلى 22.4 مليار دولار إضافية من الأموال لتغطية جزء تمويل الأسهم من الصفقة، ومنذ الكشف عن الداعمين المشاركين ، سحبت شركة Apollo Global Management Inc و Sixth Street Partners عروضهما من الطاولة.

ما الذى دفعه من جيبه الخاص؟ يعد ماسك، 51 عامًا ، هو أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 222 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، لكن جزءًا كبيرًا من ثروته مرتبط بحصصه في Tesla و Space X، ووفقًا لحسابات رويترز، حصل ماسك على حوالي 20 مليار دولار نقدًا بعد بيع جزء من حصته في تسلا من خلال معاملات متعددة في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي وأبريل وأغسطس، وكان ماسك بحاجة إلى جمع ملياري دولار إضافية إلى 3 مليارات دولار لإكمال تمويل الصفقة.

ماذا عن التمويل القصير؟ ولم يتضح على الفور كيف غطى ماسك فجوة تمويلية بنحو ثلاثة مليارات دولار، لكن دانييل آيفز المحلل في Wedbush قال أنه قد يكون رأس مال خارجي حيث لم يتم تقديم نموذج 4s هذا الأسبوع ومن المحتمل أن يكون المستثمر يدعم الصفقة بالفعل.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبيع ماسك المزيد من أسهمه في Tesla في نافذة التسعة أيام بين نتائج صانع السيارات الكهربائية في 19 أكتوبر والموعد النهائي في 28 أكتوبر لإغلاق الصفقة