شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يدفع تعويضات بسبب دعوى خصوصية الأطفال فى إلينوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تيك توك بالدفع للمستخدمين بسبب انتهاك الخصوصية - هل يحق لك الحصول على تعويضات؟

ربما تلقى العديد من سكان إلينوي دفعة إلكترونية من تيك توك ولكن لا تقلق، فهذه ليست عملية احتيال - إنها نتيجة دعوى قضائية جماعية ضد المنصة.

تم تقديم شكوى جماعية في ديسمبر 2019 في محكمة مقاطعة شمال إلينوي من قبل والدتين لمراهقين صغار ضد TikTok و Musical.ly.

وزعمت الشكوى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، "بحثًا عن الأرباح، تتبعت خلسة وجمعت وكشفت" المعلومات الشخصية وبيانات الأطفال دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين وفقا لما نقله تقرير لموقع ذا صن.

وفقًا لمستندات المحكمة أدت نتيجة هذه الممارسات التجارية "غير العادلة" و "الخادعة" إلى مطاردة الأطفال عبر الإنترنت من قبل الكبار بحسب ما نقله التقرير.

تم التوصل إلى تسوية مع المتهمين في وقت لاحق من ذلك الشهر وتم منح الموافقة النهائية بعد عدة اقتراحات.

وفقًا لمحامي الدعوى، ستوزع التسوية 1100000 دولار على أعضاء الدعوى الجماعية.

ووصفها المحامون بأنها "الأولى من نوعها".

"التسوية التي تحقق تعويضًا عن الجمع غير القانوني المزعوم للمعلومات الشخصية للأطفال القصر، تمثل أول تسوية من نوعها، وبالتالي فهي تسوية تاريخية لقضايا الخصوصية" بحسب تقرير ذا صن.

اعتبارًا من 30 أغسطس 2022 تم رفض جميع طلبات الاستئناف من قبل المحكمة ويتم الآن تسليم المدفوعات.

من هو المؤهل للدفع؟

من أجل أن يكونوا جزءًا من الدعوى القضائية، يجب أن يعيش الأعضاء في الولايات المتحدة ولكن لا يقتصر على كونهم من سكان إلينوي.

"إذا استخدمت أنت أو طفلك تطبيق Musical.ly و / أو برنامج TikTok عندما كان عمرك أقل من 13 عامًا، فقد يحق لك الحصول على دفعة".

ومع ذلك فقد فات الأوان للانضمام إلى الدعوى حيث كان الموعد النهائي لتقديم مطالبة لتكون جزءًا منها في 24 يوليو 2021.

وفقًا للدعوى تم إخبار الأعضاء بالدعوى "من خلال المنشورات الإعلامية" وعبر مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي في حملة إعلانية رقمية.

بدأ التوزيع بالفعل اعتبارًا من 30 أغسطس.

"سيتم صرف مدفوعات التسوية في الأسابيع 2-3 القادمة.

دعوى أخرى

وفي الوقت نفسه تم رفع دعوى قضائية جماعية مختلفة في إلينوي ضد TikTok بدعوى أن التطبيق ينتهك القانون الفيدرالي وقانون خصوصية المعلومات الحيوية في الولاية.

تزعم الدعوى أن التطبيق جمع بيانات بيومترية من المستخدمين وقدمها لشركات خارجية دون موافقة.

وفقا لمحامى الدعوى، في حال وافق القاضي على التسوية ، "لا يمكن أن تصبح سارية المفعول ولا يمكن إصدار مدفوعات التسوية حتى يتم حل جميع الاستئنافات".

ليس من الواضح في هذا الوقت متى سيتم حل هذه المشكلات، ومع ذلك كان الموعد النهائي لتقديم مطالبة في هذه الدعوى هو 1 مارس 2022.