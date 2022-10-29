شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإشراف على المحتوى بموقع تويتر يثير جدلا بعد استحواذ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ الملياردير التقنى إيلون ماسك على تويتر الخميس الماضى، لكن انتقاله إلى قمة الشركة يؤثر بالفعل على المنصة. بعد الأخبار التى تفيد بأن الصفقة قد اكتملت، وأنه بدأ فى تطهير بعض الموظفين التنفيذيين فى الشركة، اختارت بعض المجموعات اختبار قواعد الإشراف على تويتر.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضًا أن "الإهانات العنصرية تم نشرها على نطاق واسع بين عشية وضحاها"، فى الساعات التى أعقبت استيلاء ماسك على تويتر مباشرة.

قال معهد Network Contagion Research Institute (NCRI) ، وهو منظمة غير ربحية تدرس المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية حسبما نقلت engadget.

وقالت المجموعة: "تشير الأدلة إلى أن الجهات الفاعلة السيئة تحاول اختبار حدودTwitter".

كما أشارت كل من The Post و NCRI ، يبدو أن الكثير من هذا منظم على منصات مثل 4Chan و TheDonald ، حيث يشجع المستخدمون بعضهم البعض على نشر الكراهية.

فى الوقت الحالى ، ليس من الواضح مدى انتشار هذه الجهود.

كما هو الحال مع حملات السابقة، يمكن لمجموعة صغيرة من المتصيدون أن يكون لها تأثير هائل، لا سيما فى وقت الاضطرابات التى تتعرض لها الشركة.

قال ماسك الذى تولى مؤقتًا، وفقًا لـ Bloomberg، مهام الرئيس التنفيذى فى الشركة، إنه لن يعيد أى حسابات محظورة أو يُجرى تغييرات "رئيسية" على سياسات محتوى الشركة حتى يتمكن من "مجلس تعديل المحتوى مع وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع" .

قال ماسك سابقًا إنه يريد التخلص من الحظر الدائم على المنصة.

والجدير بالذكر أن الارتفاع الحاد فى الافتراءات العنصرية يأتى بعد يوم واحد من مناشدة ماسك للمعلنين على تويتر، قائلاً إنه لا يريد تحويل المنصة إلى "ساحة مجانية للجميع حيث يمكن قول أى شيء دون عواقب".

لكن الزيادة فى خطاب الكراهية أجج مزيدًا من المخاوف من أن جهود تويتر التى استمرت لسنوات لتنظيف منصاتها يمكن أن تنقلب تحت حكم ماسك.

وبالفعل فقد أقال المدير التنفيذى للسياسات فى الشركة ، فيجايا جادى ، الذى لعب دورًا مركزيًا فى تشكيل قواعد محتوى الشركة.

يقول بول باريت، نائب مدير مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان بجامعة نيويورك إن هذا مثير للقلق.

قال باريت: "الخطر هنا هو أنه باسم" حرية التعبير "، سيعيد ماسك عقارب الساعة إلى الوراء ويجعل تويتر محركًا أكثر فاعلية للكراهية والانقسام والمعلومات المضللة حول الانتخابات وسياسة الصحة العامة والشؤون الدولية. بالوضع الحالى "لن يكون هذا جميلًا."