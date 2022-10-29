شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. هواتف جوجل Pixel 7 و Pixel 7 Pro أول أجهزة أندرويد بنظام 64 بت فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro في وقت سابق من هذا الشهر ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة "ساندر بيتشاي"، حيث تلقت الهواتف الذكية استجابة رائعة، حيث جلبت الهواتف العديد من الأشياء الأولى مثل حيل الكاميرا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإصلاح الصور.

وأصبحت الهواتف الرئيسية التي تم إطلاقها مؤخرًا أول هواتف ذكية تعمل بنظام أندرويد تدعم تطبيقات 64 بت فقط، وفيما يلي نعرض كيف سيساعد هذا المعيار المستهلكين.

وبدأت جوجل في تقديم دعم 64 بت في عام 2014 وأعلنت لاحقًا عن تغييرات في السياسة في عام 2017، وألزمت جوجل تطبيقات جوجل Play بتقديم دعم 64 بت بدءًا من عام 2019، ويقلل المعيار من استخدام الذاكرة ويحسن الأداء ويعزز الأمان، وتقول جوجل: "بمرور الوقت ، نتوقع أن يصبح تكوين هذا الجهاز أمرًا شائعًا".

عمليات أسرع تعمل جميع تطبيقات 64 بت بشكل أسرع لأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى سجلات وإرشادات إضافية غير متوفرة لتطبيقات 32 بت، وتقول جوجل أن وحدات المعالجة المركزية الأحدث في سلسلة هواتف Pixel 7 الذكية تقدم أداء أفضل بنسبة تصل إلى 25٪ عند تشغيل كود 64 بت.

أمن أفضل تحتوي جميع تطبيقات 64 بت على مساحة عنوان أكبر ، مما يجعل "الدفاعات مثل ASLR أكثر فعالية ويمكن استخدام البتات الاحتياطية لحماية سلامة تدفق التحكم، " هذا يقلل بشكل أساسي من فرصة المتسلل للسيطرة على الجهاز وفي النهاية المساعدة في تحسين الأمان.

استخدام أقل للذاكرة عادةً ما يكون لدى المستخدم العادي العديد من التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وتقول جوجل إن إزالة أندرويد لدعم كود 32 بت يوفر ما يصل إلى 150 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، والتي كان يستخدمها نظام التشغيل حتى في حالة عدم تشغيل تطبيقات 32 بت، وينتج عن توفير الذاكرة تقليل عدد مرات قتل التطبيقات في الخلفية.

تحديثات أسرع لنظام التشغيل للبائعين تقول الشركة إن تكوينات الأجهزة ذات 64 بت فقط تقلل وقت اختبار مجموعة اختبار التوافق (CTS) إلى النصف، وهذا يعني أن الأمر سيستغرق من مصنعي المعدات الأصلية لتقديم تحديثات لأجهزتهم بشكل أسرع وأسهل.

أدوات أفضل للمطورين يتمتع المطورون الذين يستهدفون 64 بت بإمكانية الوصول إلى أدوات أفضل تساعدهم على تحسين جودة التطبيق وتقديم دعم أفضل للتطبيق للمستهلكين، و"بفضل جهود وتعاون مجتمع Android بأكمله ، أصبح نظامنا البيئي جاهزًا. قال Serban Constantinescu ، مدير المنتج ، في منشور بالمدونة ، إن تحويل أجهزة Android إلى 64 بت فقط يتطلب العديد من التغييرات عبر النظام الأساسي ، والأدوات ، والتشغيل ، وبالطبع تطبيقاتك.

وطلبت الشركة من المطورين البدء في "إيلاء اهتمام إضافي لاختبار تطبيقاتهم وتحديثاتهم لأجهزة 64 بت فقط"، وستستمر الأجهزة ذات 32 بت فقط في دعم التطبيقات على Android Go و Android TV و Android Wear.