شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائي يلتقط منظرًا مخيفًا لأعمدة الخلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا صورة أخرى التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لأعمدة الخلق، في حين أن الصورة التي قدمتها الوكالة الأسبوع الماضي قدمت نظرة تفصيلية على تشكل النجوم في المنطقة، فإن الصورة الأحدث هي صورة أكثر رعبا وأكثر إثارة.

إن الصورة التي التقطتها أداة ويب للأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) باللونين البرتقالي والأسود هي بالتأكيد في الوقت المناسب، نظرًا لأن عيد الهالوين على بعد أيام قليلة فقط وفقا لموقع Engadget.



صورة جديدة لأعمدة الخلق

تقول ناسا إن العرض يوفر منظورًا جديدًا لأركان الخلق، مع التركيز على الغاز والغبار في المنطقة.

تم التقاط صورة الأسبوع الماضي بكاميرا Webb القريبة من الأشعة تحت (NIRCam) ، والتي تمكنت من النظر عبر أعمدة الغبار لرصد آلاف النجوم الجديدة في المنطقة بمزيد من التفصيل عن ذي قبل.

ومع ذلك فإن العديد من النجوم ليست ساطعة بما يكفي للتألق في الأطوال الموجية التي تركز عليها .MIRi

قالت وكالة ناسا أنه من خلال هذه الصورة، يمتلك علماء الفلك بيانات ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة بدقة أعلى مما كان متاحًا في الماضي.

تشير الوكالة إلى أن الباحثين سيبحثون في حركات الغبار الأكثر دقة لتشكيل منظر طبيعي ثلاثي الأبعاد لأعمدة الخلق. سيساعد هذا على تطوير فهم أعمق لكيفية تشكل النجوم.

أعمدة الخلق موجودة في سديم النسر، على بعد 6500 سنة ضوئية. إذا كنت تتساءل عن مدى اتساع كل شيء، فقم بإلقاء نظرة على النجم الأحمر الساطع الذي يبرز من الجانب الأيمن من العمود العلوي، في منتصف الطريق تقريبًا.

قالت ناسا إن النجم وكفنه المغبر أكبر من نظامنا الشمسي بأكمله، مما قد يؤدي أو لا يؤدي إلى أزمة وجودية أو أزمتين. أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع رائعة للهالوين.