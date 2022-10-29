شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتخلى عن دعم متصفح كروم مع إصدارات ويندوز القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن الموعد الذي ستتوقف فيه عن دعم متصفح كروم الذي يعمل مع بعض إصدارات أنظمة ويندوز القديمة حسبما نقلت RT.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى "انها ستتوقف عن تقديم الدعم التقني لمتصفح Chrome الذي يعمل مع أنظمة ويندوز-7 وويندوز-8.1 اعتبارا من 7 فبراير 2023".

وأشارت غوغل إلى أن متصفح Chrome سيبقى عاملا مع تلك الأنظمة، لكنه لن يحصل على الدعم التقني وتحديثات الأمان اعتبارا من التاريخ المذكور".

وتبعا للشركة فإن المستخدمين الراغبين بالحصول على الدعم التقني لمتصفح Chrome يجب عليهم الحصول على نسخة "ويندوز-10"والنسخ الأحدث منها، وتحديث نسخة المتصفح أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت نظام "ويندوز-7" منذ العام 2009، وألغت الدعم التقني له عام 2020، وبالرغم من ذلك فإن هذا النظام ما يزال يعمل على أكثر من 100 مليون حاسب تبعا لإحصائيات السنة الماضية.