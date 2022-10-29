شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استحواذ إيلون ماسك على تويتر يثير مخاوف من موجة المعلومات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبراء سياسيون وإعلاميون إنه مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أقل من أسبوعين ، فإن استحواذ إيلون ماسك على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار قد يطلق العنان لموجة جديدة من المعلومات المضللة عن الانتخابات تمامًا كما يدلي الناخبون بأصواتهم التي ستحدد السيطرة على الكونجرس خلال العامين المقبلين.

وقال ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية ، إنه "مطلق" يتمتع بحرية التعبير وتعهد بإرخاء زمام الأحاديث داخل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي ، الذي سعى في السنوات الأخيرة للحد من المحتوى السام الذي اعتبره زائفًا بشكل خطير أو تمييزية حتى مع اتساع نفوذها العالمي.

وسعى ماسك إلى معالجة المخاوف مؤخرا، حيث أخبر معلني تويتر أن المنصة "لا يمكن أن تصبح ساحة مجانية للجميع ، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب!"، لكن ماسك أعرب عن شكوكه بشأن الحظر الدائم الذي فرضه الموقع على شخصيات مثل الرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي فقد حسابه - وما يقرب من 90 مليون من أتباعه - بعد وقت قصير من هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل حشد من حشوده.

وأشار ماسك أيضًا إلى أنه سيخفف من سياسات الاعتدال في الموقع ، وأن خططه لإجراء تخفيضات كبيرة على الموظفين قد تعيق أيضًا قدرة الموقع على مراقبة محتواه ، وهو ما عانى في بعض الأحيان من أجل القيام به في الماضي، وكتب على تويتر بعد استكمال عملية الاستحواذ يوم الخميس "تم تحرير الطائر".

ومن غير الواضح مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لتويتر أكثر اعتدالًا على الخطاب السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في 8 نوفمبر، حيث بدأ التصويت المبكر بالفعل في عدد من الولايات ، وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين قد اتخذوا قراراتهم بالفعل.

ويمكن لتويتر أكثر تساهلاً أن يساعد في تضخيم الروايات الكاذبة حول نتائج الانتخابات الرئيسية في الأيام التي أعقبت 8 نوفمبر إذا رفض بعض المرشحين قبول النتيجة وصرخوا على الاحتيال حيث قد يحدث بعض التخوف، ويقول الجمهوريون إن العديد من منصات التواصل الاجتماعي متحيزة ضدهم ، ورحبت العديد من حسابات تويتر المحافظة - بما في ذلك السياسيون الجمهوريون - يوم الجمعة باستحواذ ماسك.

فيما يخشى الديمقراطيون من أن مؤيدي ترامب سوف يروجون لآراء اليمين المتطرف أو مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات على تويتر إذا سمح بذلك، وكان الموقع أداة سياسية رئيسية لسنوات ، حيث يوفر للسياسيين والناشطين في جميع أنحاء العالم القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص بخطاب غير مصفي إلى حد كبير.

ومع ذلك ، حذر النقاد من أن الموقع ساعد أيضًا في نشر معلومات مضللة - معلومات غير دقيقة أو مضللة - ومعلومات مضللة - معلومات خاطئة عن قصد - تقوض المبادئ الديمقراطية وتوفر للجهات الفاعلة الأجنبية وسيلة للتدخل.

سؤال ترامب؟ منذ حظره، أطلق ترامب تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به ، Truth Social ، وقال إنه لن يعود إلى تويتر حتى لو أعاده ماسك، وفي صباح يوم الجمعة، نشر إلى متابعه البالغ عددهم 4.4 مليون متابع على موقع Truth Social ، متفاخرًا بأن التطبيق يحتوي على "أعداد أكبر" من جميع المنصات الأخرى، بما في ذلك تويتر ، في إشارة واضحة إلى أنه لا ينوي التبديل.

وكتب :"أنا سعيد جدًا لأن تويتر أصبح الآن في أيدٍ عاقلة ، ولن يتم إدارته بواسطة Radical Left Lunatics و Maniacs الذين يكرهون بلدنا حقًا" ، قبل أن يضيف ، "أنا أحب الحقيقة!"، وبعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، عندما خلصت وكالات الأمن الأمريكية إلى أن روسيا قد استخدمت خلسة وسائل التواصل الاجتماعي لشن حملات تأثير تهدف إلى التلاعب بالنتائج ، كثف موقع تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى جهودهم لمنع انتشار المعلومات المضللة ، مع نجاح متباين.

سعى موقع تويتر للتخلص من التغريدات الكاذبة حول جائحة الفيروس التاجي ، عندما انتشرت على نطاق واسع معلومات خاطئة حول حجم المرض وفعالية العلاجات الطبية المختلفة - والتي تفاقمت من قبل بعض القادة السياسيين - مما أعاق استجابة الصحة العامة.

وفي أعقاب انتخابات عام 2020 ، حظرت تويتر بشكل دائم ترامب وبعض حلفائه ، مثل المحامية سيدني باول ورائد الأعمال الوسائد مايك ليندل ، الذي ردد مزاعمه الكاذبة بأن الانتخابات قد سُرقت. كما حذف الموقع آلاف الحسابات التابعة لجماعات يمينية متطرفة مثل رود بويز ونظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم قنون.