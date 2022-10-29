شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة آبل يشرح سبب رفع أسعار Apple Music و +Apple TV وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت آبل أسعار بعض خدمات الاشتراك الخاصة بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وشمل ذلك Apple Music و +Apple TV و Apple One، حيث ارتفعت أسعار هذه الخدمات في بعض المناطق، ومع ذلك ظلت أسعار الهند دون تغيير.

في الولايات المتحدة لم يكن ارتفاع الأسعار بهذه الضخامة حيث بلغ حوالي 1-3 دولارات أمريكية، على سبيل المثال، تبلغ تكلفة خطة Apple Music الفردية الآن 10.99 دولارًا وتكلفة الخطة العائلية 16.99 دولارًا، كلتا الخطتين تكلفان الآن دولارًا واحدًا و 2 دولارًا إضافيًا، من ناحية أخرى، تبلغ تكلفة Apple TV + الآن 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في الولايات المتحدة.

أوضح الرئيس التنفيذي تيم كوك سبب رفع أسعار هذه الخدمات، قال كوك: "نحن ندفع المزيد مقابل الموسيقى"، وأضاف أن الشيء الجيد في ذلك هو أن الفنان سيحصل أيضًا على المزيد من المال مقابل أغانيه التي يتم الاستمتاع بها في البث المباشر".

قال "كوك" على Apple TV Plus، إنه في وقت الإطلاق، كان للمنصة عدد قليل جدًا من العروض، وكنا نركز بشدة على النسخ الأصلية فقط، ولذا كان لدينا أربعة أو خمسة عروض أو نحو ذلك في البداية وسعرها منخفض جدًا. وأضاف كوك "الآن بعد أن أصبح النظام الأساسي يحتوي على المزيد من المحتوى والعروض، رفعت Apple السعر لتمثيل قيمة الخدمة، وتمت زيادة تكلفة Apple One، وذلك بسبب دمج هذين التغيريين في الأسعار".

بينما لن يضطر المستخدمون في الهند إلى دفع المزيد مقابل هذه الخدمات، فقد رفعت Apple أسعار بعض منتجاتها مؤخرًا في الهند، على سبيل المثال، كل طرازات iPad الآن تكلف أكثر في الهند، الشيء نفسه ينطبق على كل فرقة Apple Watch تقريبًا.