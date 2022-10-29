شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يسهل عملية توثيق قنوات الأطباء والممرضات في محاولة للحد من المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع يوتيوب أمس الخميس إن الأطباء والممرضات وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية يمكنهم التقدم للحصول على قنواتهم المعتمدة على اليوتيوب، في محاولة للحد من المعلومات الخاطئة على الموقع.

وقال موقع يوتيوب إن التغيير سيسمح للمشاهدين بالوصول بسهولة أكبر إلى مقاطع الفيديو التي تحتوي على "معلومات صحية عالية الجودة"، وأضافت الشركة: "هذه خطوة كبيرة نحو مساعدة الأشخاص في العثور بسهولة على المحتوى الذي يأتي من المجتمع الاستثنائي لمتخصصي الرعاية الصحية على يوتيوب والتواصل معه".

بالإضافة إلى الأطباء والممرضات، يمكن لأخصائي الصحة العقلية ومقدمي معلومات الرعاية الصحية أيضًا التقدم بطلب للتحقق من يوتيوب الذي يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسهولة.

وأضافت الشركة: "ستسمح لنا هذه الخطوة الجديدة بالتوسع لتشمل معلومات عالية الجودة من مجموعة أوسع من قنوات الرعاية الصحية".

يستخدم حوالي 90 % من الأمريكيين وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلومات الصحية، وفقًا للأكاديمية الوطنية للطب.

واجه موقع يوتيوب انتقادات العام الماضي لاستضافته مقاطع فيديو تنتقد لقاحات COVID-19 أو تتعارض مع الإرشادات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ردا على ذلك، في سبتمبر 2021 ، حظرت الشركة المحتوى المضلل وغير الدقيق حول اللقاحات.

كما أطلقت برنامجًا محدودًا سمح لمقاطع الفيديو من قبل إدارات الصحة العامة والمستشفيات والحكومات، من بين كيانات أخرى، بوضع تسميات تتيح للمستخدمين معرفة أنها موثوقة.

وقالت الشركة إنه للوصول إلى البرنامج، يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية تقديم دليل على تراخيصهم المهنية، واتباع أفضل الممارسات لمشاركة المعلومات الصحية القائمة على العلم، وامتلاك قناة في وضع جيد على يوتيوب.

يبلغ عدد مستخدمي موقع يوتيوب، الذي يقع مقره الرئيسي في سان برونو بكاليفورنيا، حوالي ملياري مستخدم نشط شهريًا.