شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعمل على ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب على ميزة تعرض صور الملفات الشخصية للأعضاء في دردشة جماعية في تطبيق سطح المكتب، حيث أن الميزة قيد التطوير وإصدارها غير معروف حتى الآن، لكن في وقت سابق من هذا العام ، ورد أيضًا أن واتس آب يختبر نفس الميزة لأجهزة iPhone.

ووفقًا لمنشور من WABetainfo، فسيحصل مختبرو الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب على الأجهزة المكتبية قريبًا على ميزة تعرض صورة الملف الشخصي للمشاركين في دردشة جماعية، وسيتم عرض صورة الملف الشخصي بجانب كل رسالة يتم إرسالها في المجموعة، وحاليًا ، يعرض واتس آب فقط اسم المشاركين في المجموعة بجانب رسائلهم - تمامًا كما هو الحال في تطبيقات Android و iOS.

وعلاوة على ذلك، إذا لم يكن لدى عضو المجموعة صورة ملف تعريف أو لم يكن متاحًا بسبب إعدادات الخصوصية الخاصة به ، فسيتم عرض أيقونة الملف الشخصي الافتراضية وسيكون لها نفس لون اسم جهة الاتصال.

وكما ذكرنا سابقًا ، تم الإبلاغ أيضًا عن تطوير منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta نفس التغيير التجميلي للمحادثات الجماعية، وفي ذلك الوقت ، ذكر WABetaInfo أنه لا توجد طريقة لتعطيل هذه الميزة "حيث سيتم تمكينها دائمًا افتراضيًا لجميع المشاركين في المجموعة ولا يوجد تبديل لها."

وبدأ واتس آب مؤخرًا في طرح أداة تمويه للصور لبعض مختبري النسخة التجريبية على تطبيق سطح المكتب التجريبي، وستمكّن الأداة المستخدمين من حجب المعلومات الحساسة من الصور بسرعة. تشير التقارير إلى أن واتس آب طور أداتين للتمويه لتمكين المستخدمين من تحرير الصور باستخدام تأثير تمويه بديل. يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار حجم التمويه لتطبيق التأثير بدقة متناهية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ورد أن واتس آب يختبر القدرة على إضافة تسميات توضيحية لملفات الوسائط المعاد توجيهها، وحاليًا ، يمكّن واتس آب المستخدمين من إضافة تسميات توضيحية للصور ومقاطع الفيديو والمستندات التي تتم مشاركتها من التخزين المحلي للجهاز. يتم طرح هذه الإمكانية لبعض مُختبري الإصدار التجريبي من Android.