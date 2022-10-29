شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف أن بطارية موبايلك الأيفون ما زالت جيدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يكون استخدام جهاز أيفون بسيطًا وسهلاً ، وهذا ممكن من خلال الجمع بين التطورات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة، فيما تؤثر الكثير من العوامل على أداء البطارية ، والتي بدورها تؤثر على جودة أداء أيفون، تتوفر معلومات حول السعة القصوى للبطارية وأعلى أداء على شاشة Battery Health.

وتحدد السعة القصوى للبطارية سعة البطارية فيما يتعلق بالوقت الذي كان فيه الجهاز جديدًا، مع تقدم عمر البطارية كيميائيًا ، ستنخفض سعتها ، مما قد يقلل من مقدار الوقت الذي يمكن استخدامه قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، قد تبدو سعة بطارية هاتفك أقل بقليل من 100٪ اعتمادًا على المدة التي مرت منذ تصنيع أيفون ووقت تنشيطه.

وعند استخدامها في ظل ظروف نموذجية ، يتم تصنيع بطارية نموذجية لتحتفظ بنسبة تصل إلى 80٪ من سعتها الأولية بعد 500 دورة شحن كاملة، وعلاوة على ذلك ، إذا كانت البطارية قادرة على التعامل مع ذروة الأداء بمستويات نموذجية ولم تكن أدوات إدارة الأداء نشطة ، فسترى الرسالة - "البطارية تدعم حاليًا أداء الذروة العادي".

وإذا تدهورت صحة البطارية بشكل كبير ، فسترى الرسالة - "صحة البطارية تدهورت بشكل كبير، يمكن لمقدم خدمة معتمد من Apple استبدال البطارية لاستعادة الأداء والسعة الكاملين، المزيد حول خيارات الخدمة "

كيف يمكنني التحقق من صحة بطارية أيفون الخاص بي؟

للتحقق من صحة بطارية أيفون ، يلزمك الانتقال إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية، إذا كنت قد قمت بالتحديث إلى iOS 16،1 أو إصدار أحدث ، فستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية والشحن.

ما هي النسبة المئوية التي يجب أن أستبدل بها بطارية أيفون الخاصة بي؟

عند 500 دورة شحن كاملة ، يتم تصنيع بطارية نموذجية لتستوعب ما يصل إلى 80٪ من سعتها الأولية عند استخدامها في إعداد نموذجي، يشمل الضمان لمدة عام تغطية الصيانة للبطارية المعيبة.

هل البطارية جيدة بنسبة 80٪ لجهاز أيفون؟

يُنصح باستبدال بطارية أيفون عندما تقل صحة البطارية عن 80٪، اعتمادًا على استخدامك ، قد يحدث هذا بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من شراء أيفون الخاص بك.

هل صحة البطارية بنسبة 50 بالمائة جيدة لجهاز أيفون؟

يبدأ أداء جهاز أيفون الخاص بك في الانخفاض بشكل كبير عند 40 أو 50 بالمائة من صحة البطارية، الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكنك فيه استخدام أيفون بعد كل شحن هو بضع ساعات، تحتاج البطارية إلى الاستبدال بمجرد أن تقل صحتها عن 40٪.

كيف يمكنني زيادة بطارية أيفون الخاصة بي إلى 100 بالمائة؟

- قم بإزالة بعض الحالات أثناء الشحن

- تجنب درجات الحرارة المحيطة الشديدة

- قم بتخزينه نصف مشحون عند تخزينه لفترة طويلة

لماذا تنخفض صحة بطارية أيفون بسرعة؟

الفواصل الزمنية الأقصر بين عمليات إعادة شحن الجهاز ناتجة عن انخفاض كمية الشحن التي يمكن لبطاريات الليثيوم أيون الاحتفاظ بها لأنها تتدهور كيميائيًا، يُعرف قياس سعة البطارية بالنسبة إلى الوقت الذي كانت فيه جديدة بالسعة القصوى للبطارية.

هل يمكنك استبدال بطارية أيفون؟

إذا كان لديك AppleCare + وكانت بطارية منتجك أقل من 80٪ من سعتها الأصلية ، فإن منتجك مؤهل لاستبدال البطارية دون أي تكلفة إضافية.

هل صحة البطارية مشمولة بضمان أيفون؟

عند 500 دورة شحن كاملة ، تهدف بطارية هاتفك إلى الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 80٪ من سعتها الأولية، يغطي الضمان لمدة عام تغطية الصيانة للبطارية المعيبة، قد يعرض أقرب مقدم خدمة معتمد من Apple خدمة البطارية إذا تجاوز تاريخ انتهاء الضمان.

هل تستبدل آبل البطاريات بالمجان؟

يغطي الضمان لمدة عام حماية الخدمة للبطارية المعيبة، توفر Apple خدمة البطارية مقابل رسوم إذا لم يعد الضمان مشمولاً بها.