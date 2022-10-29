شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سبيس إكس تنجح في اختبار صاروخ Falcon Heavy قبل إطلاقه أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ Falcon Heavy الضخم من SpaceX النار لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث فازت Falcon Heavy باختبار "إطلاق نار ثابت" على Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، حسبما أعلنت شركة SpaceX عبر تويتر.

تعتبر الحرائق الساكنة، التي يتم فيها إشعال محركات المرحلة الأولى للصاروخ لفترة وجيزة بينما تظل المركبة راسية على الأرض، وقالت شركة سبيس إكس في تغريدة إن استكمال هذا الإنجاز يبقي المركبة الثقيلة في طريقها لإطلاق مهمة USSF-44 لقوة الفضاء الأمريكية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر، وفقاً لموقع space.

سيكون USSF-44 هو الإطلاق الرابع بشكل عام لـ Falcon Heavy والأول منذ يونيو 2019، وسيحمل الصاروخ الضخم قمرين صناعيين عالياً للقوة الفضائية، والتي لم تكشف الكثير عن الحمولات أو أغراضها.

قال الجنرال ستيفن بوردي، المسؤول التنفيذي لبرنامج قوة الفضاء للوصول المضمون إلى الفضاء في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الخميس، :"هذا الإطلاق يتوج سنوات من الجهد من قبل فريق متخصص يتألف من أشخاص يركزون على المهام من جميع أنحاء الولايات المتحدة من القوات الفضائية و SpaceX .

وأضاف: "فالكون عنصر مهم في قدرة الرفع الشاملة لدينا، ونحن متحمسون جدًا لأن نكون جاهزين للانطلاق".