شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قنوات يوتيوب ستعرض تبويبات منفصلة لـShorts والفيديوهات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف يوتيوب علامة تبويب لـ Shorts التى تتوفر الآن عبر جميع الأنظمة الأساسية التى تدعم خدمة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة جوجل، للترويج لتنسيق الفيديو القصير وللتنافس مع Reels.

سيتضمن قسم مقاطع الفيديو في قنوات يوتيوب الآن ثلاث علامات تبويب منفصلة مقاطع فيديو عادية، وأفلام قصيرة، وبث مباشر، ستتضمن علامة التبويب "الأفلام القصيرة" مقاطع فيديو قصيرة فقط، وأثناء مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة في موجز "الأفلام القصيرة"، إذا قرر المستخدم زيارة قناة منشئ المحتوى من الخلاصة، فسيتم إعادة توجيهه إلى علامة التبويب "القصص القصيرة" الجديدة هذه التي تمت إضافتها إلى قسم مقاطع الفيديو في قنوات يوتيوب.

وفي الوقت نفسه، ستضم علامة التبويب Live جميع عمليات البث المباشر بما في ذلك التدفقات النشطة حاليًا أو المجدولة أو المؤرشفة، وستحتوي علامة تبويب مقاطع الفيديو على المحتوى الطويل المتبقي أو مقاطع فيديو يوتيوب العادية.

وسيقدم يوتيوب أيضًا عوامل تصفية مثل "تم تحميله مؤخرًا" و "شائع" لتسهيل عملية البحث عن مقاطع فيديو معينة في القناة على المستخدمين.

وتوضح صفحة دعم الشركة أن هذا التغيير الجديد سيمنع المستخدمين من التمرير عبر العديد من مقاطع الفيديو حيث ستتوفر مقاطع الفيديو العادية الآن في علامة تبويب منفصلة لن تتضمن مقاطع فيديو قصيرة وبث مباشر، سيسهل هذا على المستخدمين اكتشاف المحتوى الأكثر إثارة للاهتمام أثناء استكشاف صفحة قناة منشئ المحتوى.

بدأ التغيير الجديد بالفعل في الظهور على أجهزة أندرويد، ومن المتوقع أن يصل إلى منصات أخرى في الأيام المقبلة، في وقت سابق من هذا الأسبوع قام يوتيوب بتحديث تصميم واجهة المستخدم الخاص به مع مظهر داكن ووضع Ambient Mode وتحديثات أخرى لمشغل الفيديو عبر جميع الأنظمة الأساسية.

وتضمنت في وقت سابق علامة تبويب مقاطع الفيديو الخاصة بقنوات يوتيوب المختلفة جميع مقاطع الفيديو والبث المباشر ضمن قسم واحد، ومع ذلك فإن هذا النهج المربك يتغير الآن حيث بدأت الشركة في تغيير علامة تبويب مقاطع الفيديو عن طريق إضافة أقسام جديدة للأفلام القصيرة والبث المباشر على قنوات يوتيوب.