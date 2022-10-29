شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro و iPhone 13 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بالكشف عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة.

ومع هذا السعر والميزات القوية، سيواجه Google Pixel 7 Pro منافسة من وiPhone 13 Pro وفيما يلى نعرض مقارنة بينهما كما يلى:

Google Pixel 7 Pro

الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

هاتف iPhone 13 Pro:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.