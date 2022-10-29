شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يكشف: آيفون 15 سيصل بدون أزرار نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحمل سلسلة آيفون المقبلة من أبل اسم iPhone 15، والذى من المنتظر أن يكون التغيير الأكثر جذرية الذى يمكن أن نراه فى نهاية المطاف، حيث يكشف تسريب للمحلل Ming-Chi Kuo أن طراز iPhone 15 المتطور - iPhone 15 Pro / Pro Max - يمكن أن يتخلى عن أزرار الطاقة ومستوى الصوت لتصبح "افتراضية" أو "Solid State Button" فى هيكل الهاتف وليست ملموسة مثل الإصدارات السابقة.

ويشرح Kuo كيف سيعمل تصميم "Solid State Button" فى طرز iPhone 15 Pro المقبل فى سلسلة من التغريدات، حيث يقارن المحلل بين أزرار الطاقة ومستوى الصوت في الحالة الصلبة مع زر الصفحة الرئيسية الجديد المقدم مع iPhone 7.

وعلى غرار زر الصفحة الرئيسية على iPhone 7/8 وآخر طرازي iPhone SE ، فإن أزرار الطاقة ومستوى الصوت في الحالة الصلبة في طرز iPhone 15 Pro ستستخدم محرك Taptic من Apple لتقليد الاهتزاز، لذلك ستشهد طرز iPhone المتطورة القادمة زيادة في عدد محركات Taptic.

وحاليًا يستخدم iPhone محرك Taptic سواء كان مع معرف اللمس أو بدونه، وعلى الرغم من ذلك ، ستأتي طرازات iPhone 15 Pro ذات تصميم زر الحالة الصلبة بثلاثة محركات Taptic ، كل منها على الجانبين الأيمن والأيسر.

ويُعتقد أن التخلص من الأزرار المادية من شأنه أن يعزز السلامة الهيكلية لجهاز iPhone ويحسن مقاومة الماء، وقد تصبح هذه نقطة تسويق لأجهزة iPhone 15 Pro و Pro Max العام المقبل (أو Urtla)، وفي الوقت نفسه ، ستلتزم طرز iPhone 15 القياسية بالأزرار المادية.

ويلاحظ Kuo كذلك أن الهواتف الذكية المتطورة التى تعمل بنظام Android يمكن أن تعتمد أيضًا تصميم الحالة الصلبة لأزرار الطاقة ومستوى الصوت.