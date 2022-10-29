شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد استحواذه على تويتر .. تعرف على القائمة الكاملة لشركات إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ Elon Musk أخيرًا على موقع التدوين المصغر تويتر، حيث انضما المنصة الآن إلى الشركات الأخرى التي يقودها Musk، والتى وتشمل هذه الشركات SpaceX و Tesla و The Boring Company و Neuralink و OpenAI و Musk Foundation،فمن استكشاف الفضاء إلى صناعة السيارات الكهربائية والبحث في الذكاء الاصطناعي ، إليك ملخصًا لما تعمل فيه هذه الشركات.

SpaceX

تم إطلاق شركة Space Exploration Technologies Corp في عام 2002 ، والمعروفة باسم SpaceX ، وتقوم بتصنيع مركبات الإطلاق Falcon 9 و Falcon Heavy ، والعديد من محركات الصواريخ ، و Cargo Dragon ، وطاقم المركبات الفضائية ، وأقمار الاتصالات Starlink، ومع SpaceX ، يريد Elon Musk تقليل تكاليف النقل الفضائي. الشركة مسؤولة أيضًا عن إطلاق أقمار ستارلينك في المدار، وتوفر Starlink إنترنت عريض النطاق عالي السرعة وزمن انتقال منخفض في جميع أنحاء العالم.

تسلا

يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla منذ عام 2008، وهي شركة متعددة الجنسيات للسيارات والطاقة النظيفة مقرها الولايات المتحدة تقوم بتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية وتخزين طاقة البطارية من المنزل إلى نطاق الشبكة والألواح الشمسية وبلاط السقف الشمسي ، من بين أمور أخرى .

وتأسست Tesla في يوليو 2003 باسم Tesla Motors واسم الشركة هو تكريم للمخترع والمهندس الكهربائي Nikola Tesla. أصبح ماسك أكبر مساهم في الشركة في فبراير 2004 من خلال استثمار 6.5 مليون دولار.

The Boring Company

تأسست شركة Boring منذ ست سنوات في ديسمبر 2016 ، وهي أيضًا شركة خدمات إنشاءات الأنفاق والبنية التحتية مقرها الولايات المتحدة، وهي تعمل حاليًا على مشاريع تتعلق بتصميم أنظمة النقل داخل المدن ("حلقة")، وأكملت الشركة نفقين في لاس فيغاس للسفر الحلقي ونفق واحد للاختبار في مقاطعة لوس أنجلوس.

Neuralink و OpenAI

تأسست شركة Neuralink Corporation في نفس العام مع The Boring Company ، وهي شركة تقنية عصبية تطور واجهات قابلة للزرع بين الدماغ والآلة. يهدف إلى صنع أجهزة لعلاج أمراض الدماغ الخطيرة على المدى القصير، وكان ماسك هو المؤسس الشريك لها ورئيسها التنفيذي.

OpenAI

هو مختبر أبحاث للذكاء الاصطناعي (AI) ويعتبر منافسًا لشركة DeepMind ، وهي شركة تابعة لشركة Alphabet Inc وهي المنظمة الأم لـ Google. إيلون ماسك هو أحد المؤسسين ، لكنه استقال من مجلس الإدارة في فبراير 2018 على الرغم من أنه لا يزال متبرعًا.

Musk Foundation

يعمل Elon Musk أيضًا في العمل الخيري وتقدم مؤسسة Musk "منحًا لدعم أبحاث الطاقة المتجددة ، وأبحاث استكشاف الإنسان للفضاء ، وتعليم العلوم والهندسة وتطوير الذكاء الاصطناعي الآمن لصالح البشرية."