شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق "JPSS-2" مجموعة أقمار صناعية للتنبؤ بظواهر الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق ثلاث أقمار صناعية في سلسلة من خمسة أقمار صناعية تدور في مدار قطبي طورتها وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لدراسة طقس الأرض والبيئة يوم الثلاثاء 1 نوفمبر.

من خلال صاروخ أطلس V من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا، سينطلق القمر الصناعي JPSS-2، وهو جزء من نظام الأقمار الصناعية المشتركة القطبية، لتزويد خبراء الأرصاد الجوية وعلماء المناخ ببيانات مهمة للمساعدة في التنبؤ بظواهر الطقس المتطرفة وفهم أفضل لكيفية حدوثها.

سينضم JPSS-2 إلى شراكة Suomi National Polar-Orbating Partnership (Suomi NPP)، التي تم إطلاقها في عام 2011، و NOAA-20 ، التي تم إطلاقها في عام 2017 باسم JPSS-1، في مدار قطبي حول الأرض، وسيتم تغيير اسم JPSS-2 إلى NOAA-21 بمجرد دخوله في المدار وإجراء العمليات العلمية، وتم التخطيط لإطلاق اثنين آخرين، JPSS-3 و JPSS-4، في عامي 2027 و 2032، على التوالي، حيث تدور الأقمار الصناعية حول الأرض 14 مرة في اليوم، في مداراتها القطبية.

قال تيم والش، مدير برنامج JPSS التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، خلال مؤتمر صحفي عقد في أكتوبر، "إنه من هذه النقطة المتميزة، سيرصد JPSS-2 كل مكان على الأرض مرتين يوميًا على الأقل بينما يدور القمر الصناعي حول الأرض من قطب إلى آخر، للتنبؤ بالطقس، ونحتاج حقًا إلى أن نكون قادرين على مراقبة الغلاف الجوي للأرض من هذا المنظور العالمي".

وأضاف، "لإنجاز مهمتها ستحمل JPSS-2 خمسة أدوات رئيسية في المدار، معظمها موجود أيضًا على Suomi NPP و NOAA-20، وستعمل اثنتان من هذه الأدوات، هما Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) و Cross-Track Infrared Sounder (CrIS)، على مراقبة درجة حرارة الغلاف الجوي ومحتوى الرطوبة، مما يمنح المتنبئين بالطقس صورة عالمية ثلاثية الأبعاد.

هناك أداة أخرى تسمى Libera، والتي ستلعب نفس الدور الذي تؤديه الغيوم الأقل تقدمًا ونظام الطاقة المشعة للأرض (CERES) على Suomi NPP و NOAA-20.

تدرس هذه الأدوات توازن الطاقة لسطح الأرض والغلاف الجوي، أو مقدار الطاقة التي يمتصها سطح الأرض والغلاف الجوي مقابل مقدار الطاقة المنبعثة مرة أخرى إلى الفضاء، وكيف يؤثر ذلك على درجات الحرارة على الأرض.

ستراقب مجموعة خرائط الأوزون وملف التعريف (OMPS) طبقة الأوزون، وتبحث عن الثقوب وكيف يختلف تركيز الأوزون والهباء الجوي على مستوى العالم.

قال والش: إن مجموعة مقياس الإشعاع المرئي للتصوير بالأشعة تحت الحمراء (VIIRS) هي في الأساس أعين القمر الصناعي، وسوف تلتقط VIIRS صورًا لسطح الأرض والمحيطات والغلاف الجوي في الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، مما يكشف عن مقدار الثلج والجليد الذي يغطي الكوكب، ومقدار الكوكب المغطاة بالغيوم التي يمكن أن تؤثر على توازن الطاقة، حيث يغطي الضباب السماء، ولون المحيط وكيف يرتبط ذلك بوفرة العوالق النباتية المجهرية، وصحة الغطاء النباتي على أساس وجود الكلوروفيل، وسلوك الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات والعواصف الترابية.