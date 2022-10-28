شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرد الرئيس التنفيذى "باراج أجروال".. كيف تحول "تويتر" لشركة مملوكة لإيلون ماسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت منصة تويتر مملوكة الآن لإيلون ماسك، وبحسب ما ورد غادر الرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي ورئيس السياسة في تويتر مكتب الشركة، ووفقًا لتقرير في صحيفة نيويورك تايمز، كانت الخطوة الأولى لماسك يوم الخميس (28 أكتوبر) هي إقالة الرئيس التنفيذي باراج أجراوال.

وكما ورد أن المدير المالي نيد سيغال وفيجايا جادي ، رئيس سياسة الشركة الذي انتقده ماسك علنًا، طلبا أيضًا المغادرة، كما غادر المستشار شون إدجيت الشركة أيضًا، كما تم فصل كبير مسؤولي العملاء سارة بيرسونيت، ويزعم التقرير أن أحد هؤلاء التنفيذيين على الأقل قد تم طرده من قبل الأمن.

وفيما يلى الجدول الزمني للتحولات والانعطافات في طريق إيلون ماسك إلى "Chief Twit":

28 أكتوبر - يوم النصر:

يتعين على الطرفين (إيلون موسك وتويتر) إغلاق الصفقة بحلول اليوم (28 أكتوبر)، إذا لم يفعلوا ذلك، فإن قاضي محكمة ديلاوير تشانسري المشرف على القضية يخطط لإعادة جدولة المحاكمة في نوفمبر، وكان ماسك قد قدم العرض الأخير قبل أسبوعين فقط من موعد رفع دعوى قضائية على تويتر لإجبار ماسك على المضي في الصفقة في محكمة ديلاوير تشانسري، وبعد تلقي عرض Musk ، قال تويتر إنه يعتزم إغلاق الصفقة.

التحول الكبير في 4 أكتوبر:

غير ماسك رأيه مرة أخرى في 4 أكتوبر الماضي، حيث قدم خطابًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يؤكد فيه التزامه بالاقتراح الأصلي لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار - وهي صفقة كان قد أشار إل عدة أشهر سابقة تحاول التملص من.

كيف بدأت في 31 يناير:

بدأ ماسك في شراء أسهم تويتر على أقساط شبه يومية ، وجمع 5٪ من أسهم الشركة بحلول منتصف مارس، حيث كان يريد

بناء "تويتر 2" 26-27 مارس:

يقول ماسك إنه يفكر بجدية في بناء بديل لتويتر ، مشككًا في التزام المنصة بـ "حرية التعبير" وما إذا كان تويتر يقوض الديمقراطية،كما أنه يتواصل بشكل خاص مع أعضاء مجلس إدارة تويتر بما في ذلك صديقه ومؤسس تويتر Jack Dorsey، ويبدأ ماسك أيضًا محادثات مع الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة حول إمكانية الانضمام إلى مجلس الإدارة، يذكر ماسك أيضًا جعل تويتر خاصًا ، وفقًا لملفات تنظيمية لاحقة.

أصبح أكبر مساهم في تويتر - 4 أبريل:

كشف ملف تنظيمي أن Musk أصبح بسرعة أكبر مساهم في تويتر بعد الاستحواذ على حصة 9 ٪ ، أو 73.5 مليون سهم ، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.

عرض عليه مقعدًا في مجلس إدارة تويتر - 5 أبريل:

عُرض على Musk مقعدًا في مجلس إدارة تويتر بشرط ألا يزيد عن 14.9٪ من أسهم الشركة، وقال الرئيس التنفيذي باراج أجراوال في تغريدة "لقد أصبح واضحًا لنا أنه سيحقق قيمة كبيرة لمجلس إدارتنا".

انتهاء العلاقة الطيبة بين "ماسك" و "أجروال":

بعد تبادل المجاملات والترابط عن طريق الرسائل النصية حول حبهم للهندسة ، تتعثر علاقة قصيرة الأمد بين Agrawal و Musk بعد تغريدات Musk علنًا "هل يحتضر تويتر؟" ويتلقى رسالة من أغراوال يصف فيها النقد بأنه غير مفيد، ورد ماسك المقتضب: "هذا مضيعة للوقت، سأقدم عرضًا لجعل تويتر خاصًا،" في 11 أبريل ، أعلن الرئيس التنفيذي أغراوال أن ماسك لن ينضم إلى مجلس الإدارة بعد كل شيء.

ماسك يعرض شراء تويتر - 14-15 أبريل:

كشف تويتر في ملف SEC أن Musk عرض شراء الشركة مباشرة مقابل 44 مليار دولار، ويتبنى مجلس إدارة الشركة بالإجماع دفاعًا عن الأمر ردًا على عرض ماسك المقترح ، في محاولة لإحباط عملية استحواذ عدائية.

- ماسك يجمع الاموال ويبيع أسهم Tesla:

جمع Musk تمويلًا بقيمة 46.5 مليار دولار لشراء تويتر، كما تعرض مجلس إدارة تويتر لضغوط للتفاوض، وتوصل ماسك إلى صفقة لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار وجعل الشركة خاصة، كما باع Musk ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسهم في Tesla للمساعدة في تمويل شراء تويتر ، وفقًا للإيداعات التنظيمية.

- ماسك يعزز عرضه لشراء تويتر - 5 مايو:

عزز Elon Musk عرضه لشراء تويتر بالتزامات تزيد عن 7 مليارات دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة Oracle لاري ألييسون.

- إيلون ماسك يكشف عزمه رفع الحظر عن دونالد ترامب:

في تلميح حول كيفية تغيير تويتر ، قال Musk إنه سينقض الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

تعليق شراء تويتر - 13 مايو:

أعلن Musk عن خطته لشراء تويتر "معلق مؤقتًا"، ويقول إنه يحتاج إلى تحديد عدد الحسابات المزيفة والرسائل غير المرغوب فيها على منصة التواصل الاجتماعي، وتتعثر أسهم تويتر ، بينما انتعشت أسهم Tesla بشكل حاد.

التهديد بإنهاء صفقة بقيمة 44 دولارًا على تويتر - 6 يونيو:

هدد Musk بإنهاء اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر، وكان السبب هو رفض تويتر إعطائه المعلومات التي طلبها حول حسابات البريد العشوائي، ويقول ماسك إنه سيتخلى عن عرضه لشراء تويتر بعد أن فشلت الشركة في تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة.

التغيير الكبير - 5 أكتوبر:

عرض Musk المضي قدمًا في اقتراحه الأصلي لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، يقول تويتر إنه ينوي إغلاق المعاملة بعد تلقي عرض Musk، ويؤجل قاضي ولاية ديلاوير المحاكمة في 17 أكتوبر حتى نوفمبر ويمهل الجانبين حتى 28 أكتوبر للتوصل إلى اتفاق لإغلاق الصفقة.