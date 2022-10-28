شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهاردة.. المملكة المتحدة تطلق أول قمر صناعي لها في 28 أكتوبر 1971 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 52 عاما، أطلقت المملكة المتحدة أول قمر صناعي لها في 28 أكتوبر 1971، وتم تسمية القمر الصناعي "بروسبيرو"، لكنه كان معروفًا أيضًا باسم X-3.

لم يكن هذا أول قمر صناعي بريطاني، لكنه كان الأول والوحيد الذي أطلقه برنامج الفضاء البريطاني بأحد صواريخه الخاصة، حيث تم إطلاق أول ستة أقمار صناعية بريطانية جميعها من الولايات المتحدة على صواريخ ناسا، وأطلق بروسبيرو صاروخًا حاملًا يسمى Black Arrow.

كانت مهمة بروسبيرو هي الرحلة الرابعة والأخيرة لصاروخ بلاك أرو، حيث صُمم بروسبيرو لدراسة كيفية تأثير البيئة في الفضاء على أقمار الاتصالات، لقد اختبرت الخلايا الشمسية وأنظمة القياس عن بعد، وكان لديها كاشف نيازك دقيق من شأنه أن يحدد الجسيمات الصغيرة في الفضاء التي تشكل تهديدًا للمركبة الفضائية، وفقاً لموقع space.

انطلقت المهمة من مجمع Woomera Range في أستراليا، بينما كان الإطلاق ناجحًا، اصطدمت المرحلة الأخيرة من الصاروخ بالقمر الصناعي بعد انفصاله، وحطم التصادم أحد هوائيات الراديو الأربعة لبروسبيرو، ولكن القمر الصناعي كان لا يزال يعمل، وظل يعمل حتى عام 1973.