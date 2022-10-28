شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تخرج من قائمة أفضل 20 شركة في العالم بسبب سعي مارك زوكربيرج وراء الميتافيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت شركة ميتا من قائمة أفضل 20 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك بفضل دفع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى الاهتمام بmetaverse.

جاء خفض تصنيف ميتا بعد أن انخفض سعر سهمها بنسبة 25 ٪ تقريبًا أمس الخميس، مما قلل ربع القيمة السوقية للسهم، أو ما يقرب من 65 مليار دولار، وفقاً لموقع businessinsider.

تبلغ القيمة السوقية لشركة ميتا الآن حوالي 260 مليار دولار، مما يجعلها الشركة السابعة والعشرين الأكثر قيمة في العالم، هذا بعيدًا عن آبل في أعلى القائمة، و تسلا في المركز السادس، وفقًا لتصنيف Bloomberg.

انخفضت أسهم ميتا إلى مستوى منخفض بلغ 97.36 دولارًا، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية الثانية على التوالي، حيث انخفض سعر سهم Meta بنحو 71٪ هذا العام، أمس الخميس.

جاء انخفاض سعر السهم يوم الخميس بعد ثمانية أشهر فقط من انخفاض أسهم ميتا بنسبة 26.4 ٪ في 3 فبراير، وتعتبر أكبر خسارة ليوم واحد في تاريخ الشركات الأمريكية بعد الإبلاغ عن تقلص قاعدة المستخدمين النشطين يوميًا على فيس بوك لأول مرة على الإطلاق، هذا وحده قضى على 240 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة ميتا.

أدى الانخفاض الممتد في سعر سهم ميتا في فبراير إلى خروج الشركة من قائمة الشركات العشر الأكثر قيمة في العالم.

قد يكون هناك المزيد من المشاكل في المستقبل بالنسبة لـ ميتا، حيث أعطى توجيهًا ضعيفًا للربع الأخير، محذرًا من انخفاض المبيعات بسبب تباطؤ الإنفاق على الإعلانات الرقمية، حيث يشعر المستثمرون والمحللون بالقلق أيضًا بشأن مساعي زوكربيرج المتعثرة، والتي من المتوقع أن تخسر المزيد من الأموال في عام 2023.

لم يكن زوكربيرج محصنًا من مشاكل ميتا، حيث شهد بالفعل تراجعاً في ثروته بنسبة 70٪ هذا العام اعتبارًا من يوم الخميس، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وتأتي معظم ثروة الملياردير من حصة 13٪ من شركة ميتا.

تبلغ ثروته الآن 37.7 مليار دولار، مما يعني أن زوكربيرج لا يزال يحتل المرتبة 28 في قائمة أغنى شخص في العالم بعد بدء عام 2022 بثروة تبلغ 125 مليار دولار، وفقًا للمؤشر.