شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحقق أرباحًا جيدة على الرغم من ضعف مبيعات iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخطى شركة آبل العاصفة المالية وإن كان ذلك مع بعض العقبات، حيث سجلت الشركة عائدات بلغت 90.1 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية، مع صافي ربح قدره 20.7 مليار دولار، في حين أن هذه كانت زيادات طفيفة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8 % فقط، إلا أنها جاءت على الرغم من المناخ الاقتصادي القاسي ونمو الإيرادات شبه الثابت في الربع السابق من العام.

تنبع المشكلات بشكل أساسي من الأداء المختلط عبر تشكيلة آبل، حيث أن ظهور iPhone 14 لأول مرة ساعد في زيادة إيرادات الشركة من الهاتف المحمول 42.6 مليار دولار مقابل 38.9 مليار دولار في الصيف الماضي، ولكن القطاعات الأخرى كانت متقلبة، في حين ساعد MacBook Air M2 في زيادة عائدات Mac بنسبة 25٪ إلى 11.5 مليار دولار.

انخفضت مبيعات iPad بشكل حاد إلى ما يقل عن 7.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار تقريبًا في العام السابق، وبينما سجلت خدمات مثل Apple Music و TV + رقماً قياسياً جديداً بلغ 19.2 مليار دولار، فإن هذا يمثل ارتفاعاً متواضعاً مقابل 18.3 مليار دولار عن العام الماضي، حيث نمت مبيعات Apple Watch والأجهزة المنزلية الذكية بقوة من 8.8 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار.

روجت الشركة أيضًا لارتفاع عدد الأجهزة النشطة ولكن غير محدد، وأضاف الرئيس التنفيذي تيم كوك أن مبيعات الهواتف كانت قوية على الرغم من قيود العرض المحدودة لجهاز iPhone 14 Pro و Pro Max.

قد يكون الربع المالي الأول لشركة آبل لعام 2023 أكثر إشراقًا، حيث طرحت شركة آبل أجهزة iPad جديدة في أكتوبر من هذا العام، وأصدرت طرزًا محدثة في سبتمبر من العام الماضي، لذلك نتوقع ارتفاعًا في مبيعات تشكيلة الأجهزة اللوحية، وأضاف كوك أن العام الماضي كان "قويًا بشكل غير عادي" بفضل إطلاق iPad Pro M1.