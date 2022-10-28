شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة التخزين السحابي iCloud + ؟ وما هي مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر اشتراك أبل السحابي المتميز المعروف باسم iCloud + للمستخدمين ميزات إضافية ومساحة تخزين إضافية لبياناتك ونسخك الاحتياطية وصورك، حيث يمكنك الترقية بسهولة إلى iCloud + من iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac أو الكمبيوتر الشخصي، وبعد الترقية إلى iCloud + ، ستتم محاسبتك شهريًا.

علاوة على ذلك ، يمكنك مشاركة خطة تخزين iCloud + مع ما يصل إلى خمسة أفراد آخرين من العائلة عند إعداد "مشاركة العائلة"، يحصل أفراد العائلة الذين يقبلون على نفس الشيء على وصول فوري إلى ميزات iCloud + ومساحة تخزين إضافية.

ما هي ميزات iCloud + Premium؟

بعد الترقية إلى iCloud + ، يمكنك الوصول إلى الميزات التالية:

- iCloud Private Relay: يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ونشاط التصفح في Safari وحماية حركة المرور غير المشفرة على الإنترنت - دون التأثير على سرعة التصفح.

- إخفاء البريد الإلكتروني الخاص بي: يمكنك إنشاء عناوين بريد إلكتروني بشكل عشوائي تعيد توجيهها إلى صندوق الوارد الشخصي الخاص بك لتلقي البريد الإلكتروني دون الكشف عن عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي.

- HomeKit Secure Video: يتيح لك تطبيق Home توصيل كاميرات الأمان في منزلك بحيث يمكنك تسجيل اللقطات ومشاهدتها من أي مكان والحفاظ عليها خاصة وآمنة.

- دومين البريد الإلكتروني المخصص: يمكن تخصيص عنوان بريدك الإلكتروني على iCloud Mail باستخدام اسم مجال فريد. من الممكن دعوة أعزائي لاستخدام نفس المجال مع حسابات بريد iCloud الخاصة بهم.

هل يمكنني ترقية اشتراك iCloud + أو الرجوع إلى إصدار سابق؟

نعم ، من الممكن ترقية خطة تخزين iCloud + أو الرجوع إلى إصدار سابق. عند الترقية إلى iCloud + ، تحصل على مساحة تخزين إضافية. تعد خطة iCloud + بسعة تخزين تبلغ 50 جيجابايت أو 200 جيجابايت أو 2 تيرابايت خيارًا.

كيف يمكنني الوصول إلى حساب iCloud الخاص بي؟

قم بزيارة موقع iCloud واستخدم معرف أبل الخاص بك لتسجيل الدخول، وإذا كنت قد استخدمت بالفعل معرف أبل الخاص بك لتسجيل الدخول إلى جهازك وكان به Touch ID أو Face ID ، فيمكنك استخدام ذلك لتسجيل الدخول إلى iCloud.

هل iCloud plus مجاني؟

تتلقى فورًا مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت عند التسجيل في iCloud، ويمكنك الترقية إلى iCloud + إذا كنت تحتاج إلى مساحة تخزين إضافية على iCloud أو تريد الوصول إلى الميزات المتميزة.

ماذا يحدث إذا قمت بإلغاء iCloud plus؟

إذا قمت بإلغاء تخزين iCloud الخاص بك ، فلن يتم حذف البيانات التي قمت بتخزينها ، ولكن إذا كان لديك أكثر من 5 جيجابايت مخزنة ، فلن تتمكن من مزامنة أي بيانات جديدة. العملية هي نفسها لكل من الإلغاء والخفض إلى خطة مدفوعة أقل تكلفة.