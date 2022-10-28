اطلاق ميزة جديدة في WhatsApp لتسهيل الوصول الى المجموعات

WhatsApp تطلق ميزة جديدة تساعد المُستخدمين في تجميع كل المجموعات الخاصة بهم في مكان واحد، ميزة Communities تستطيع بها ان تقوم بتجميع كل المجموعات التي تشارك بها في مكان واحد، او بالتحديد كل المجموعات التي تديرها انت في مكان واحد بحيث تستطيع ارسال رسالة واحدة الى الـCommunity تصل الى جميع المجموعات في وقت واحد بدون مشاكل، الميزة جديدة وتستطيع استعمالها في أي مجموعات تديرها انت.

ميزة المجتمعات على WhatsApp

فكرة ان تقوم بتجميع مجموعة مجموعات في مكان واحد ابتدعها Telegram عندما قدم الـChat Folders وهي ان تقوم بتجميع مجموعة محادثات في مكان واحد وآمن بعيدًا عن باقي محادثاتك، وهو نوع ما عملية تنظيمية ممتازة من تيليجرام بحيث لا تجد محادثاتك متداخلة مع بعضها البعض، واتساب تنقل هذه الميزة الآن في تطبيقها لكن بشكل آخر وتقدم ميزة Communities التي تقوم بتجميع كل المجموعات التي تديرها في مكان واحد، لكن تدخلهم في Group خاص بهم، أي ان هذا Group بداخله مجموعات أخرى، من ناحية تنظيمية فهي جيدة لكنها ليست تلك التنظيمة التي تستطيع استعمالها بل تجمع لك كل شيء في مكان واحد بتطبيق سيء نوعًا ما، لنفرض انك تريد ضم مجموعة من المجموعات الخاصة بالكلية الخاصة بك الى Community واحد لكن هذه المجموعات تختلف عن بعضها البعض في الهدف، ستجدهم كأنهم مجموعة واحدة، ليس الأمر جيدًا.

الميزة انطلقت تقريبًا لكل الدول وWhatsApp لديهم دليل كامل حول هذه الميزة على موقعهم الرسمي، ان سألتني عن رأيي في هذه الميزة فهو تطبيق سيء لها، كان يمكن لواتساب انشاء شيء مثل مجلدات المحادثات في تيليجرام، اعني انا واحد من الناس لدي مجموعات كثيرة على واتساب بين مشروع للتخرج وبين مجموعات تخص الدراسة بالكلية ومجموعات خاصة بالعمل، اريد تقسيمهم بدون ضمهم على بعضهم البعض فهذه الميزة تحتاج الى بعض التحسينات من واتساب، ميزة جديدة ويمكنك استعمالها بسهولة لكن كان يمكن تحسينها.