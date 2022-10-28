شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين بعد ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من 2 في المائة في الـ 24 ساعة الماضية ليصل سعره الآن حول 20،250 دولارًا عبر التبادلات العالمية، أقل بنسبة 2.05 % مما كانت عليه في بداية أمس الخميس.

في البورصات العالمية مثل CoinMarketCap و Coinbase و Binance ، يبلغ سعر البيتكوين 20242 دولارًا، بينما تُظهر بيانات CoinGecko أن قيمة البيتكوين الآن أعلى بنسبة 6.5 % مما كانت عليه يوم الجمعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.

شهد إيثر، أكبر رمز للعقود الذكية، انخفاضًا طفيفًا جنبًا إلى جنب مع البيتكوين حتى يوم الخميس، حيث انخفض إيثر حاليًا بنحو 3.72 % خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر البورصات العالمية، وتقدر قيمة إيثر بـ 1569 دولارًا، حيث انخفضت القيم بنسبة 2.65 في المائة خلال اليوم الماضي.

فقدت معظم العملات الرقمية الرئيسية قيمتها على مدار الـ 24 ساعة الماضية جنبًا إلى جنب مع إيثر مع انخفاض أرقام القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.43 % حتى الخميس وبداية الأربعاء.

استردت القيمة السوقية للعملات المشفرة علامة 1 تريليون دولار مع مكاسب مستدامة لبيتكوين وإيثر خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث كسروا المقاومة السعرية المهمة البالغة 20000 دولار و 1500 دولار على التوالي، و ارتفاع السعر بنسبة 200 % في سبقت الصعود لعام 2018 للبيتكوين ارتفاعًا بنسبة 300 في المائة في معدل التجزئة والوضع الحالي في السوق مشابه لمعدل تجزئة البيتكوين في أعلى مستوياته على الإطلاق مع انخفاض الربحية وزيادة تكاليف الطاقة، وفقاً لفريق البحث في CoinDCX.