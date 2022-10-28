شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسطول بحر البلطيق الروسي يختبر سفينة صاروخية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات جارية حاليا على سفينة صاروخية جديدة طورت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "تجري حاليا عمليات اختبار سفينة Grad الروسية العسكرية الجديدة في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق"، حسبما نقلت RT.

وأضاف البيان "خلال الاختبارات يقوم طاقم السفينة بتفقد عمل منظومات المدافع الموجودة فيها، ويجري تجارب لإطلاق النار من هذه الأسلحة ضمن زوايا مختلفة، ويقوم الطاقم باختبار منظومات الصواريخ في السفينة، ومنظومات دعم الحياة ومنظومات التهوية وأنظمة التكييف الموجودة على متنها، وقدرة السفينة على المناورة في المياه.. بعد انتهاء التجارب من المفترض أن تسلّم السفينة للجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري".

ويبلغ طول السفينة 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طنا، كما يمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليحها صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية، ومدافع А-190 من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية.